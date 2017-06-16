Минобороны Хорватии планирует приобрести истребители и БЛА
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Прошедший ремонт на ГП "Одесавиаремсервис" для ВВС Хорватии истребитель МиГ-21бис (бортовой номер "134") на послеремонтных испытаниях. Одесса, 10.04.2014
Источник: David Cherkasov / spotters.net.ua
ЦАМТО, 16 июня. Министерство обороны Хорватии планирует приобрести беспилотные летательные аппараты для формирования эскадрильи БЛА, а также закупить, по крайней мере, 18 новых истребителей, которые заменят состоящие на вооружении устаревшие самолеты.
Как сообщает "Дифенз ньюс", заместитель премьер-министра и министр обороны Дамир Крстишевич заявил, что решение о покупке новых истребителей является важным не только для Министерства обороны, но и государства и общества. Данное решение требует широкого социального согласия и поддержки всех структур и учреждений, вовлеченных в проект. По мнению министра, Вооруженные силы должны получить ряд новых возможностей в связи с резким ухудшением ситуации в сфере безопасности.
Планы приобретения новых самолетов впервые были оглашены в 2015 году после встречи президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович и премьер-министра Зорана Милановича. Тем не менее, практическая реализация проекта не начиналась из-за низких военных расходов Хорватии. В этой связи оборонный бюджет на 2017 год Загреб увеличил сразу на 9% – до 4,4 млрд. кун (670 млн. долл.). Кроме того, К.Грабар-Китарович объявила, что к концу этого года правительство представит стратегию увеличения расходов на оборону с 1,23% ВВП в 2017 году до 2% к 2024 году.
Основными претендентами на поставку истребителей ВВС Хорватии рассматриваются американская "Локхид Мартин" с F-16 и шведская "Сааб" с JAS-39 "Грипен". В качестве других кандидатов называют самолеты "Мираж" и "Кфир" из состава ВВС Франции и Израиля, соответственно, и южнокорейский УБС T-50 "Голден Игл".
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16.06.2017
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