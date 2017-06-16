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В России создан новый ударный БЛА вертолетного типа "Ворон 777-1"

19.06.2017 ЦАМТО 159 0
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Ворон-700
Беспилотный вертолет "Ворон 700" создан КБ "Искатель" аэрокосмического факультета МАИ. Беспилотный вертолет "Ворон 700" создан КБ "Искатель" аэрокосмического факультета МАИ Фото: Сергей Юргенсон
Источник: http://www.aviaport.ru/

ЦАМТО, 16 июня. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа "Ворон 777-1" создали в России для ведения радиоэлектронной борьбы и применения оружия, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник в ОПК.

"Ворон 777–1" разработан на основе предыдущей модели "Ворон 700". Беспилотники семейства "Ворон" уже применяют в отечественных силовых структурах, в частности в ФСБ, для разведки и мониторинга, отмечает агентство.

"В КБ "Искатель" Московского авиационного института (МАИ) создана новая модель БЛА вертолетного типа "Ворон 777–1". БЛА, получивший возможность нести на борту систему РЭБ и оружие, уже прошел необходимые испытания. Поставки беспилотного комплекса заинтересованным заказчикам ожидаются в 2018–2019 годах", – сказал собеседник агентства.

Силовая установка "Ворона-777-1" представляет собой поршневой двигатель мощностью около 30 л.с. На беспилотнике использован Х-образный несущий винт. Это запатентованное МАИ техническое решение позволило улучшить грузоподъемность аппарата, сохранив высокую маневренность и обеспечив низкую акустическую заметность.

Беспилотник может использоваться в автономном режиме, а также в режиме ручного пилотирования. Максимальная продолжительность полета составляет 4 часа; практический потолок – 5,5 км; максимальная взлетная масса БЛА – около 90 кг, включая полезную нагрузку массой до 50 кг, передает "РИА Новости".
16.06.2017
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА

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