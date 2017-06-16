Начались летные испытания первого истребителя JF-17 "Тандер", предназначенного для ВВС Мьянмы



Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 Thunder

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 ThunderИсточник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 16 июня. На китайских онлайн-форумах в Интернете появились фотографии подготовки к летным испытаниям на предприятии "Ченгду аэроспейс корпорэйшн" (CAC) легкого многоцелевого истребителя JF-17 "Тандер" (FC-1), предназначенного для ВВС Мьянмы, и его первого полета.

Как сообщал ЦАМТО, JF-17 был разработан специалистами "Ченгду аэроспейс корпорэйшн" при участии "Пакистан аэронотикал комплекс" (Pakistan Aeronautical Complex – РАС). На текущий момент JF-17 состоят на вооружении только ВВС Пакистана, которые получили около 80 истребителей, из которых сформировано не менее четырех эскадрилий. В общей сложности ВВС Пакистана намерены приобрести до 150 единиц JF-17.

По неофициальной информации, контракт на поставку ВВС Мьянмы JF-17 "Тандер" был подписан в июле 2015 году. Предполагается, что были заказаны 16 самолетов общей стоимостью около 260-300 млн. долл. Как ожидается, первые JF-17, заказанные Мьянмой, поступят на вооружение до конца текущего года. По данным источников "Джейнс", самолеты будут выполнены в конфигурации Блок.2. Она отличается от базовой версии возможностью дозаправки в воздухе, усовершенствованным БРЭО и электроникой.

Поставка ВВС Мьянмы JF-17 "Тандер" позволит снять с вооружения устаревшие самолеты F-7М "ЭйрГард" и А-5C "Фантан", приобретенные в Китае в 1990-е гг. По этой причине представляет логичным, что контракт был подписан с китайской корпорацией AVIC (Aviation Industry Corporation of China), являющейся учредителем "Ченгду аэроспейс корпорэйшн". Она же обеспечивает техническую помощь ВВС Мьянмы.

Пока не ясно, будут ли поставляться ВВС Мьянмы на более позднем этапе самолеты в усовершенствованной конфигурации Блок.3, сборка которых началась на предприятии РАС в Камре в прошлом году. Ранее сообщалось о переговорах представителей ВВС Мьянмы и пакистанской компании об организации лицензионной сборки JF-17. Можно предположить, что Мьянма рассчитывает организовать производство именно последнего варианта истребителя. Предположительно, самолеты в этой конфигурации получат РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, нашлемную систему целеуказания и усовершенствованный комплект БРЭО. Пока не ясно, в какой степени будет задействована в изготовлении самолетов производственно-ремонтная база ВВС, размещенная на авиабазе "Мейктила". Мьянма, очевидно, хотела бы наладить производство, аналогичное тому, которое было организовано на этой базе по сборке легких учебно-боевых самолетов K-8 "Каракорум". Однако для сборки JF-17 необходима значительно более высокая квалификация персонала, поэтому здесь могут возникнуть проблемы.

Учитывая растущую важность непосредственной авиационной поддержки операций против незаконных вооруженных формирований на севере Мьянмы, командование ВВС рассчитывает применять JF-17 в боевых действиях. Для справки: принятые на вооружение ВВС Пакистана самолеты ранее неоднократно применялись для поддержки операций против вооруженных группировок на территории племен федерального управления.