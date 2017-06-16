Разведчики ВВО в ходе первых полевых занятий проверили эффективность боевой экипировки "Ратник" в условиях Приамурья
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Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник"
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
ЦАМТО, 16 июня. Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, проверили эффективность поступившей боевой экипировки "Ратник" в климатических условиях Приамурья.
Экипировка использовалась в ходе выполнения первых учебно-боевых задач в летнем периоде обучения.
Как сообщила пресс-служба ВВО, испытания проводились в горно-лесистой и степной местности. Перепад температур во время солнечного дня и дождливой ночи составил от 2 до 30 град. С.
Разведчики отметили удобство маскировки и общей эргономики комплекта. По результатам первых занятий в экипировке "солдата будущего" были разработаны рекомендации по ее использованию на Дальнем Востоке.
В мае текущего года в соединения и воинские части Приамурского объединения ВВО поступило более 1000 комплектов новейшей экипировки "Ратник".
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16.06.2017
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