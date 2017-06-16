Разведчики ВВО в ходе первых полевых занятий проверили эффективность боевой экипировки "Ратник" в условиях Приамурья



Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник"

Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник"Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

ЦАМТО, 16 июня. Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, проверили эффективность поступившей боевой экипировки "Ратник" в климатических условиях Приамурья.

Экипировка использовалась в ходе выполнения первых учебно-боевых задач в летнем периоде обучения.

Как сообщила пресс-служба ВВО, испытания проводились в горно-лесистой и степной местности. Перепад температур во время солнечного дня и дождливой ночи составил от 2 до 30 град. С.

Разведчики отметили удобство маскировки и общей эргономики комплекта. По результатам первых занятий в экипировке "солдата будущего" были разработаны рекомендации по ее использованию на Дальнем Востоке.

В мае текущего года в соединения и воинские части Приамурского объединения ВВО поступило более 1000 комплектов новейшей экипировки "Ратник".