Группа «Кронштадт» о потенциале и перспективах транспортных беспилотных авиационных систем на практической конференции «Аэронет 2017»
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Директор Центра перспективных исследований Группы «Кронштадт» Владимир Воронов докладывает на рабочей группе дорожной карты «Аэронет»
Источник: http://kronshtadt.ru/
Группа «Кронштадт» как один из лидеров рынка выступила партнером конференции, организованной Ассоциацией эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем, и представила доклад на актуальную тему использования транспортных беспилотных авиационных систем в России.
В рамках встречи специалисты, в частности, обсуждали направления реализации дорожной карты «Аэронет» Национальной технологической инициативы. Группу «Кронштадт» с докладом «Транспортные беспилотные авиационные системы: потенциал и перспективы» представил Директор Центра перспективных исследований компании Владимир Воронов, возглавляющий направление «Перевозки» в рабочей группе дорожной карты «Аэронет». В докладе были освещены задачи и проблемы реализации плана мероприятий в части грузоперевозок и рассмотрены рыночные перспективы применения беспилотных воздушных судов для транспортировки грузов.
Особая роль в докладе Группы «Кронштадт» была отведена таким преимуществам Т-БАС перед традиционными способами грузоперевозок как отсутствие бортовых средств жизнеобеспечения и спасания, смягчение требований к комфортным режимам полета, возможность сокращения операционных расходов за счет применения экономичных двигателей и ускорения оборачиваемости БВС. Однако эти качественные оценки нуждаются в научном обосновании.
В настоящее время авиаперевозки занимают только 1% мирового грузооборота, исчисляемого в тоннах, но стоимость грузов, входящих в этот один процент, составляет 33% стоимости всех перевозимых товаров. Это бытовая электроника, медикаменты, цветы, модные товары, скоропортящиеся продукты, автозапчасти, компьютеры и их комплектующие, косметика, а также все, что представляет растущий рынок интернет-торговли. Ряд крупных мировых компаний из бизнеса экспресс-доставки, такие как UPS и DHL, уже применяют дроны, но эти применения носят экспериментальный характер, ограниченный как действующим авиационным законодательством, так и характеристиками применяемых БВС.
Задачей развития направления видится оценка рыночной ниши для БВС в бизнесе авиаперевозок, формулировка требований, обоснование подходов к проектированию и эксплуатации транспортных беспилотных авиационных систем (Т-БАС).
Владимир Воронов отметил, что Группа «Кронштадт» ведет инициативную разработку беспилотного летательного аппарата «Фрегат» вертикального взлета и посадки, предназначенного, в том числе, для доставки грузов в районы со слаборазвитой транспортной инфраструктурой.
Практическая конференция по беспилотным авиационным системам «Аэронет 2017» была организована в Москве в 8 по 9 июня и собрала сотни специалистов. Конференция прошла в формате промежуточного отчета об исполнении Дорожной карты, и обсуждения ее актуализации. Выводы и предложения по итогам дискуссий лягут в основу плана мероприятий по развитию рынка - актуализированной версии Дорожной карты «Аэронет НТИ».
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16.06.2017
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