Минобороны будет использовать полигон Капустин Яр вместо Эмбы в Казахстане
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Учения войск ПВО на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минобороны России будет использовать полигон Капустин Яр в Астраханской области вместо арендованного полигона Эмба в Казахстане, заявил заместитель главы военного ведомства Николай Панков.
"Мы соответствующую инфраструктуру смогли создать на территории Российской Федерации - это полигон Капустин Яр", - сказал Панков в Госдуме в ходе ратификации протокола о прекращении соглашения между РФ и Казахстаном об аренде полигона Эмба.
Он также отметил, что казахстанская сторона не высказывает претензии к состоянию земель оставляемого полигона, по его словам, у Казахстана высокая оценка.
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16.06.2017
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