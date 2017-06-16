Главы генштабов США и России договорились не разглашать детали переговоров
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Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Архивное фото
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Глава объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и его российский коллега, генерал Валерий Герасимов договорились не разглашать детали переговоров, которые проходили между двумя военными, заявил РИА Новости представитель ОКНШ.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Данфорд обcуждает с Герасимовым вопросы избежания конфликтных ситуаций в балтийском регионе во время проведения там военных учений в августе и в сентябре.
"Генерал Данфорд и генерал Герасимов поддерживают регулярные контакты по целому ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес. Они оба договорились не обсуждать детали этих переговоров публично", - ответил собеседник агентства на вопрос о содержании переговоров по Балтии.
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16.06.2017
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