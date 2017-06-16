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Госдума ратифицировала протокол о прекращении аренды РФ полигона Эмба в Казахстане

19.06.2017 ТАСС 153 0
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Иллюстрация на тему российско-казахстанского сотрудничества

Протокол был подписан в Москве осенью 2016 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол между Россией и Казахстаном о мерах по прекращению действия двустороннего соглашения и договора об условиях использования и аренды полигона Эмба.

Протокол был подписан в Москве осенью 2016 года. Им предусматривается прекращение с 1 января 2017 года взаимных договоренностей об условиях использования и аренды полигона Эмба, а также возврат казахстанской стороне земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом их амортизации.

Оговаривается, что при невозможности возврата арендованного имущества РФ возмещает стоимостной эквивалент с учетом его износа на момент окончания срока аренды. Общая площадь возвращаемых земельных участков превышает 300 тыс. гектаров (использование которых для испытаний в интересах России уже прекращено и в дальнейшем не планируется).

Как заявил на заседании нижней палаты замглавы Минобороны РФ Николай Панков, "ратификация протокола позволит оптимизировать испытательную базу Минобороны России в Казахстане и прекратить арендные платежи, сэкономив средства федерального бюджета в размере $0,718 млн США в год". По его словам, "вместо Эмбы испытания планируется проводить на российском полигоне Капустин Яр (Астраханской область)".
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Казахстан
Россия
США
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Минoбороны РФ

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