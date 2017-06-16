Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Двое из шести участников эксперимента по имитации полета в дальний космос будут женщинами

19.06.2017 ТАСС 84 0
0
Понравилась новость?
 0
Анна Куссмауль, Инна Носикова, Полина Кузнецова, Татьяна Шигуева и Дарья Комиссарова и Елена Лучицкая на первом в мире эксперименте по имитации облета
Анна Куссмауль, Инна Носикова, Полина Кузнецова, Татьяна Шигуева и Дарья Комиссарова и Елена Лучицкая на первом в мире эксперименте по имитации облета Луны женским экипажем "Луна-2015"
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Первый 14-суточный эксперимент планируется провести в ноябре 2017 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Не менее двух женщин будет в составе шести участников наземного эксперимента по имитации дальнего космического полета SIRIUS, который пройдет в Москве в ноябре 2017 года, сообщает организатор исследования - Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"Экипаж корабля состоит из шести человек разных национальностей. При этом в состав входит минимум две женщины", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении Института, посвященном предстоящему эксперименту.

Первый 14-суточный эксперимент планируется провести в ноябре 2017 года. Всего в рамках проекта запланировано проведение нескольких серий экспериментов длительностью от 14 суток до года, которые пройдут в период с 2017 по 2022 год. Название SIRIUS расшифровывается как Scientific International Research In Unique terrestrial Station (Научное исследование в уникальном наземном комплексе).

Партнерами ИМБП станут NASA, Японское и Немецкое космические агентства, госкорпорация "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", НПП "Звезда".

В рамках эксперимента ученые намерены исследовать групповое и межполовое взаимодействие, биохимию членов экипажа и их иммунитет. В ходе исследования будут опробованы новые системы психподдержки, в частности с использованием оранжерей и виртуальных систем.

"Как скажется феномен "отрыва от Земли" (отсутствие прямого информационного и визуального контакта с планетой) на психоэмоциональном состоянии экипажа? Смогут ли средства психологической поддержки скомпенсировать неблагоприятное влияние такого феномена?" - задаются вопросом организаторы эксперимента.

Экспериментальный комплекс ИМБП в Москве с 2007 по 2011 годы использовался для серии экспериментов "Марс-500". В октябре - ноябре 2015 года в столице также прошел девятисуточный эксперимент "Луна-2015" с изоляцией шести девушек. \

С 1967 года в ИМБП было проведено несколько десятков подобных экспериментов. Самые известные из них - "Год в звездолете" (1967-1968 годы), HUBES (1994 год), EKOPSY (1995 год), SFINCSS (2000 год).
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Япония
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 07:29
  • 4913
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.06 07:24
  • 986
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 07:19
  • 3691
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.06 07:16
  • 5
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
  • 19.06 07:14
  • 23
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 19.06 07:07
  • 2
Россия и Китай запустят двигатель
  • 19.06 07:04
  • 124
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 19.06 06:35
  • 55
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.06 06:32
  • 38
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 19.06 06:28
  • 34
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 19.06 03:36
  • 19
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 19.06 03:01
  • 13
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 19.06 01:46
  • 1
Минобороны РФ будет каждую неделю отчитываться о проделанной работе с помощью инфографики
  • 19.06 01:31
  • 1
Минобороны будет использовать полигон Капустин Яр вместо Эмбы в Казахстане
  • 18.06 23:06
  • 31
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
другие обсуждаемые темы