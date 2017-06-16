"Армия должна быть эффективной, но компактной"



Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Путин заявил о снижении расходов на оборону в ближайшие три года

Президент России Владимир Путин заявил о намерении сократить военные расходы страны до 2,7-2,8% российского ВВП в течение трех лет. По словам главы государства, российская армия должна быть современной и эффективной, но в то же время компактной. На данном этапе приоритетом для России является не оборона, а успешно функционирующая экономика, подчеркнул президент. Эксперты прогнозируют тяжелые времена для российского ОПК, обусловленные в том числе финансовыми трудностями импортеров российского вооружения.

Россия в течение трех лет снизит расходы на оборону до 2,7-2,8% ВВП страны. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Третью часть разговора накануне выложил телеканал Showtime.

"В этом году основная статья экономии бюджета как раз за счет сохранения оборонных расходов. Постепенно это вернется к показателям 2,7-2,8% ВВП в ближайшие три года", - заявил президент. Как он подчеркнул, для России приоритетом является не оборона, а эффективно функционирующая экономика.

"Поэтому армия должна быть компактной, но современной и эффективной. Но мы и так тратим достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов", - добавил российский лидер.

По итогам 2016 года Россия вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами, обогнав в рейтинге Саудовскую Аравию. Это следует из апрельского доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно данным SIPRI, расходы России на вооружение в минувшем году выросли на 5,9% по сравнению с 2015 годом и составили $69,2 млрд. Лидером по военным расходам остаются США: в 2016 году на оборону было выделено $611 млрд, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Второе место в списке занял Китай, чьи оборонные расходы в прошлом году выросли на 5,4%, до $215 млрд.

В SIPRI обратили внимание, что военные расходы России составили всего лишь 27% от общего объема трат на оборону европейских стран - членов блока НАТО.

Государства, входящие в Североатлантический альянс, должны отчислять на его нужды по 2% своего годового ВВП. Однако, по данным SIPRI, в прошлом году необходимую сумму для альянса выделили только США, Греция, Франция и Эстония.

С начала 2016 году НАТО придерживается стратегии сдерживания России. В рамках нее в альянсе планировалось разместить в 2017 году в странах Балтии и Польше, вблизи российских границ, дополнительный контингент войск из США и Западной Европы. США, в свою очередь, сокращали свои военные расходы на протяжении шести лет: с 2010 года Вашингтон уменьшил свои траты на оборону на 20%. Авторы доклада допустили, что увеличение расходов США на вооружения в 2016 году может означать конец тенденции к их сокращению.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в конце мая отметил, что Вашингтон тратит на свои военные нужды в 11 раз больше денег, чем Москва. Содержание одного военнослужащего обходится Соединенным Штатам в $510 тыс., России - в $54 тыс., добавил министр, отметив, что, несмотря на разницу в финансировании, России за последний год удалось добиться политического паритета со странами НАТО.

В конце прошлого года Шойгу заявил, что Североатлантический альянс под предлогом защиты от российской угрозы увеличил свой военный бюджет на $26 млрд, до $918 млрд. Он также обратил внимание на увеличение количества учений НАТО и числа полетов западной авиации у российских границ. Россия не может не реагировать на действия блока и продолжает выполнение принятой пять лет назад программы перевооружения армии и флота.

Зимой прошлого года российское Минобороны начало реализацию программы "Эффективная армия", направленной на повышение эффективности частей и подразделений ведомства. Как пояснял Шойгу, программа предусматривает переход на единые стандарты строительства зданий и сооружений с использованием современных технологий. "Это позволяет сократить сроки проектирования строительства в два раза", - рассказал он.

На выездном собрании коллегии Минобороны 31 мая глава ведомства отчитался, что благодаря реализации "Эффективной армии" удалось сэкономить уже более 40 млрд рублей. По словам министра, программа позволила повысить эффективность использования бюджетных средств в сфере военного образования, капитального строительства, а также медицинского и тылового обеспечения.

"Военные расходы не могут в нашей стране расти год от года", - пояснил "Газете.Ru" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

По его словам, последние 10 лет они росли в связи с увеличением оборонного заказа, но затем неизбежно наступает спад. Тем более что российская экономика не генерирует уже такого количества денег, а цены на сырье резко упали. Целый ряд отраслей российской промышленности в кризисе, а внутренний спрос по-прежнему не растет.

Кроме того, по словам Пухова, Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не собирается воевать со всем миром. В области обычных вооружений Вооруженные силы России обладают значительным превосходством над всеми своими соседями, за исключением Китая. Но в отношении этой страны, США и блока НАТО Москва будет придерживаться политики ядерного сдерживания.

В стране в настоящее время немало проблем, связанных с устаревающей инфраструктурой, неэффективностью государственного управления, недостатками в сфере здравоохранения и образования, созданием благоприятных условий для бизнеса. В подобных условиях выделение значительных средств на национальную оборону не представляется возможным.

При этом в связи с увеличением ГОЗ за последнее время существенно разогнали производство военной продукции, и даже на внешнем рынке произошло насыщение различными образцами вооружения и военной техники. К тому же ряд стран, традиционных покупателей российского вооружения, сегодня испытывает существенные трудности в связи с падением цен на сырье.

Поэтому, по словам Пухова, для многих предприятий российского ОПК предстоят тяжелые времена.

И конверсия не является здесь панацеей, поскольку многие фирмы и корпорации нельзя в принципе переориентировать на производство гражданской продукции. В частности, та же корпорация "Тактическое ракетное вооружение", кроме управляемого оружия, объективно сделать ничего другого не сможет. А заказы со стороны Индии, Китая и собственного военного ведомства имеют стойкую тенденцию к уменьшению.

Как помогать предприятиям ОПК - вопрос уже второй. Некоторые могут вписаться в рынок, в частности, концерн ВКО "Алмаз-Антей", который поставляет оборудование для управления воздушным движением. Но и эта ниша ограничена, и в ней идет острая конкурентная борьба.

Что касается конверсии, то наивно полагать, что российским предприятиям ОПК удастся подвинуть мировых производителей, которые поставляют на рынок свою продукцию миллионами единиц и по конкурентоспособной цене, уверен эксперт.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов считает, что новая госпрограмма вооружения (ГПВ) по объемам будет значительно меньше, чем предыдущая.

"Так что одно это уже есть признание существующего положения вещей, говорящего о существенном снижении расходов на национальную оборону", - рассказал эксперт "Газете.Ru".

"Причин тут несколько. Ситуация в отечественной экономике пока не дает оснований для особого оптимизма, падение цен на углеводороды существенным образом сказалось на формировании доходной части нашего бюджета. Но и столько вооружения и военной техники нашей армии уже не требуется. Потребности ее во многом уже закрыты", - пояснил эксперт.

По его мнению, проблема государственного оборонного заказа заключается в том, что при его выполнении предприятия ОПК находятся на грани рентабельности (5-6%). "Это только сведение концов с концами, не более того. Ни о какой существенной прибыли в этом случае речи не идет", - подчеркнул собеседник "Газеты.Ru".

Одним из способов поддержания предприятий отечественного ОПК на плаву является экспорт вооружений, считает Фролов. Как он убежден, поставка вооружений и военной техники за рубеж является единственным способом для российских оборонных фирм и корпораций "выйти в плюс".

"Хотя надо откровенно признать, что мировой рынок в связи с кризисными явлениями перенасыщен оружием, и успех у потенциальных покупателей может иметь только по-настоящему конкурентоспособная военная техника", - отметил эксперт.

Амалия Затари, Михаил Ходаренок