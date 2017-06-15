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Путин: атомный ледокол нового поколения "Лидер" будет построен к 2025 году

16.06.2017 RNS 816 0
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Ледокол проекта 10510
Дизайн-проект экстерьера атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-110Я, шифр «Лидер»)
Источник: airbase.ru

В России в ближайшее время будет построено четыре атомных ледокола мощностью 60 МВт, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии".

"У нас запланировано четыре таких судна, вы, наверное, знаете об этом. Первое из них — "Арктика", потом "Сибирь", "Урал". Все они большой мощности, 60 МВт", — сказал Путин.

По его словам, к 2025 году "должен появиться еще один ледокол, совершенно другого класса, в два раза более мощный". Президент отметил, что этот новый ледокол — "Лидер" — сможет расколоть лед любой толщины. "Таких ледоколов атомных в мире до сих пор нигде нет", — добавил Путин.

Ранее, в марте, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил, что проработка технического проектирования ледокола "Лидер" должна завершиться к концу 2017 года.
15.06.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Лидер АЛ

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