Путин: атомный ледокол нового поколения "Лидер" будет построен к 2025 году
|
|
Дизайн-проект экстерьера атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-110Я, шифр «Лидер»)
Источник: airbase.ru
В России в ближайшее время будет построено четыре атомных ледокола мощностью 60 МВт, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии".
"У нас запланировано четыре таких судна, вы, наверное, знаете об этом. Первое из них — "Арктика", потом "Сибирь", "Урал". Все они большой мощности, 60 МВт", — сказал Путин.
По его словам, к 2025 году "должен появиться еще один ледокол, совершенно другого класса, в два раза более мощный". Президент отметил, что этот новый ледокол — "Лидер" — сможет расколоть лед любой толщины. "Таких ледоколов атомных в мире до сих пор нигде нет", — добавил Путин.
Ранее, в марте, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил, что проработка технического проектирования ледокола "Лидер" должна завершиться к концу 2017 года.
|
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.09.2011 «Слухи о смерти судостроения преувеличены»
16.05.2017 Путин сообщил о возможном сдвиге сроков строительства ледокольного флота
02.03.2017 Дмитрий Рогозин: освоение Арктики выходит на новый уровень
26.12.2016 Основы несокрушимости
28.09.2016 В голове каравана
23.12.2015 На самый крайний
23.11.2015 Вчера "Дропшот", а сегодня "ДропНАТО"
18.11.2015 Экономика ставит подножку грандиозным планам России по модернизации ВМФ ("Los Angeles Times", США)