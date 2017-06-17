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В КНР заявляют об успешных испытания двигателя для гиперзвуковых ракет

16.06.2017 Военно-промышленный курьер 435 4
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Истребитель J-20
Истребитель J-20 с комплектом управляемого ракетного оружия класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».
Источник: defence.pk

Китайское издание Science and Technology Daily, которое является официальным ресурсом министерства науки и технологий КНР, публикует материал об успешных испытаниях специалистами 4-го научно-исследовательского института ракет с новейшими двигателями. Речь идет о ракетах с гиперзвуковой скоростью, разработкой которых сегодня занимаются не только в Китае, но и в других странах мира, включая Российскую Федерацию.

После запусков испытательная команда заявляет, что двигатель для гиперзвуковых ракет, а также для средств военной авиации, готов к следующему этапу испытаний.

Китайские ученые проводят испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который, как заявлено, может быть использован и в самолетах J-20 – китайский вариант пятого поколения.

Отмечено, что двигатель имеет относительно низкую стоимость, повышенную мощность и высокий для новых показателей мощности уровень управляемости.

Конечной целью создания первой версии ПВРД в КНР является производство ракет, способных развивать скорость до 5 Махов. Характеристики на данный момент таковы, что предел преодоления ими дистанции – около 300 км.

На сегодняшний день в КНР проведено 8 испытаний двигателя для гиперзвуковых ракет. При этом заявлено, что речь идет об испытания ПВРД на твердом топливе.


 

 
15.06.2017
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Страны
Китай
Россия
Продукция
J-20
J-20
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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Алексей60
1878
№1
17.06.2017 12:16
Более запутанной статьи ещё не читал!
0
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Андрей_К
3041
№2
17.06.2017 12:34
Цитата, q
При этом заявлено, что речь идет об испытания ПВРД на твердом топливе.
Это что получается - двигатель на ВВ работает?
А что - оригинально - кислород не нужен - какие ни будь шарики из динамита поступают в камеру и там взрываются, а можно еще и направленный взрыв делать.
Такой двигатель может на любой скорости работать и в вакууме - в одном режиме как ракетно-реактивный, а в другом как ПВРД.
0
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forumow
3024
№3
17.06.2017 12:44
Цитата
Китайские ученые проводят испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который, как заявлено, может быть использован и в самолетах J-20
+1
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RU
Алексей60
1878
№4
17.06.2017 13:06
Цитата, q
Изначально ракета Х-31 создавалась в двух вариантах: Х-31А и Х-31П. Данные ракеты стали первыми в мире серийными ракетами, оснащенными комбинированным прямоточным двигателем.
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