В КНР заявляют об успешных испытания двигателя для гиперзвуковых ракет
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Истребитель J-20 с комплектом управляемого ракетного оружия класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».
Источник: defence.pk
Китайское издание Science and Technology Daily, которое является официальным ресурсом министерства науки и технологий КНР, публикует материал об успешных испытаниях специалистами 4-го научно-исследовательского института ракет с новейшими двигателями. Речь идет о ракетах с гиперзвуковой скоростью, разработкой которых сегодня занимаются не только в Китае, но и в других странах мира, включая Российскую Федерацию.
После запусков испытательная команда заявляет, что двигатель для гиперзвуковых ракет, а также для средств военной авиации, готов к следующему этапу испытаний.
Китайские ученые проводят испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который, как заявлено, может быть использован и в самолетах J-20 – китайский вариант пятого поколения.
Отмечено, что двигатель имеет относительно низкую стоимость, повышенную мощность и высокий для новых показателей мощности уровень управляемости.
Конечной целью создания первой версии ПВРД в КНР является производство ракет, способных развивать скорость до 5 Махов. Характеристики на данный момент таковы, что предел преодоления ими дистанции – около 300 км.
На сегодняшний день в КНР проведено 8 испытаний двигателя для гиперзвуковых ракет. При этом заявлено, что речь идет об испытания ПВРД на твердом топливе.
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15.06.2017
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Андрей_К
3041
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№2
17.06.2017 12:34
Цитата, q
При этом заявлено, что речь идет об испытания ПВРД на твердом топливе.Это что получается - двигатель на ВВ работает?
А что - оригинально - кислород не нужен - какие ни будь шарики из динамита поступают в камеру и там взрываются, а можно еще и направленный взрыв делать.
Такой двигатель может на любой скорости работать и в вакууме - в одном режиме как ракетно-реактивный, а в другом как ПВРД.
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forumow
3024
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№3
17.06.2017 12:44
Цитата
Китайские ученые проводят испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который, как заявлено, может быть использован и в самолетах J-20:о
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