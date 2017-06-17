В КНР заявляют об успешных испытания двигателя для гиперзвуковых ракет



Истребитель J-20 с комплектом управляемого ракетного оружия класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Источник: defence.pk Истребитель J-20 с комплектом управляемого ракетного оружия класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».Источник: defence.pk

Китайское издание Science and Technology Daily, которое является официальным ресурсом министерства науки и технологий КНР, публикует материал об успешных испытаниях специалистами 4-го научно-исследовательского института ракет с новейшими двигателями. Речь идет о ракетах с гиперзвуковой скоростью, разработкой которых сегодня занимаются не только в Китае, но и в других странах мира, включая Российскую Федерацию.

После запусков испытательная команда заявляет, что двигатель для гиперзвуковых ракет, а также для средств военной авиации, готов к следующему этапу испытаний.

Китайские ученые проводят испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который, как заявлено, может быть использован и в самолетах J-20 – китайский вариант пятого поколения.

Отмечено, что двигатель имеет относительно низкую стоимость, повышенную мощность и высокий для новых показателей мощности уровень управляемости.

Конечной целью создания первой версии ПВРД в КНР является производство ракет, способных развивать скорость до 5 Махов. Характеристики на данный момент таковы, что предел преодоления ими дистанции – около 300 км.

На сегодняшний день в КНР проведено 8 испытаний двигателя для гиперзвуковых ракет. При этом заявлено, что речь идет об испытания ПВРД на твердом топливе.