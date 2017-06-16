Танк рвется в пустыни



Танк Т-90СМ на Russia Arms EXPO 2013

Источник: http://vitalykuzmin.net/ Танк Т-90СМ на Russia Arms EXPO 2013Источник: http://vitalykuzmin.net/

Готовится ли крупнейшая экспортная сделка по Т-90СМ? И кто покупатель?

В интернете появилась информация о том, что между Россией и Египтом заключен контракт на покупку танков Т-90СМ. Причем утверждается, что официального подтверждения нет, чтобы "не спугнуть" сделку.

Сразу надо сказать, спугивать нечего. В "Рособоронэкспорте" на просьбу прокомментировать эту, можно сказать, сенсационную информацию твердо заявили: комментировать нечего, никаких танковых контрактов с Египтом не подписано. Можно добавить: и подписано, скорее всего, не будет. В этой стране давно основным боевым танком стал американский "Абрамс". Менять одну машину на другую египетские военные вряд ли станут.

И дело не в том, что заокеанский танк лучше российского, скорее наоборот. Просто они совершенно разные. "Абрамс" имеет газотурбинную силовую установку,

Т-90СМ - классическую дизельную. И пересадить экипажи с газотурбинного танка на дизельный без серьезного переучивания проблематично - это серьезные затраты. Надо отметить, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Египтом развивается достаточно динамично и без танковой составляющей.

Однако дыма без огня не бывает. Интерес к Т-90СМ стремительно растет. Впервые эту машину можно было увидеть на выставке в Нижнем Тагиле в 2013 году. А осенью того же года на международном военно-техническом салоне в Абу-Даби IDEX-2013, где состоялась международная премьера этого танка, он стал настоящей сенсацией. Ежедневно он участвовал в динамических показах и произвел фурор. Военные Эмиратов даже просили оставить им Т-90СМ для более детального знакомства. Но их пригласили в Нижний Тагил на салон RAE-2015. Вот там танк блеснул во всей красе, показав великолепные ходовые качества и очень точную стрельбу.

И на последовавшем за уральской выставкой салоне IDEX-2015 наш танк стал настоящей звездой. К нему уже вполне реально приценивались военные стран Ближнего Востока и Северной Африки. Тогдашнее руководство Уралвагонзавода вполголоса говорило о том, что ведутся очень перспективные переговоры. Завершить их планировалось именно в 2017 году.

Так что вполне возможно, переговорный процесс перешел в стадию подготовки контракта. Правда, страна-покупатель пока остается неизвестной.

Чем же Т-90СМ привлекает потенциальных заказчиков? Сразу надо сказать, это очень глубокая модернизация Т-90С, который прекрасно показал себя в Сирии при проведении контртеррористических операций, для танков в общем-то не характерных. И по названию. Почему-то стало принято именовать машину как Т-90МС. Буква "М" обозначает модернизацию и ставится после основной маркировки. В данном случае модернизирован Т-90С. И правильным будет все-таки порядок литер: СМ.

Т-90СМ при массе более 40 тонн легко развивает скорость 70 км/час. Обладает высочайшей маневренностью. Гусеницы облегченные с повышенным ресурсом. Они обрезинены, при движении по асфальту не повреждают дорожное покрытие. У танка очень продумана броневая защита, в том числе всех верхних проекций. В лоб Т-90СМ взять проблематично. Помимо многослойной и достаточно толстой брони также установлена динамическая защита нового поколения. Она не только противодействует кумулятивной струе, но и ломает подкалиберные сердечники бронебойных снарядов. Хорошо защищена ходовая часть. Также применены элементы новейшей активной защиты, которая уничтожает противотанковые ракеты на подлете. Боевая система управления - одна из самых современных в мире. Для эксплуатации в условиях жаркого климата предусмотрены два мощных кондиционера.

Кстати, Т-90СМ прошли тестовые испытания в одной из арабских стран. И показали себя с лучшей стороны.

Так что экспортные перспективы его неплохие. И разговоры о контракте на поставки его за рубеж совсем не беспочвенны.

Сергей Птичкин