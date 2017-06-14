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Пакистан заказал патрульный корабль группе Damen

16.06.2017 bmpd.livejournal.com 218 0
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Как сообщил веб-ресурс navaltoday.com , 12 июня 2017 года министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф подписал контракт с международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группой Damen Shipyards Group на строительство в Пакистане патрульного корабля по проекту и при содействии Damen. Строительство будет осуществлено пакистанской государственной верфью Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи.

Изображение патрульного корабля проекта Damen Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe, предположительно заказанного Пакистаном (с) Damen Shipyards Group

Параметры контракта и конкретный проект корабля не официально не назывались, но пакистанский министр обороны сообщил, что корабль будет иметь водоизмещение примерно 1900 тонн и длину 90 метров. Эти характеристики примерно соответствуют патрульному кораблю проекта Damen Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe. Пакистан, видимо, стал первым заказчиком корабля этого проекта.

Предположительно, патрульный корабль предназначен для береговой охраны Пакистана, именуемой Pakistan Maritime Security Agency (PMSA) и находящейся в подчинении ВМС Пакистана.

В настоящее время верфь KSEW в Карачи ведет строительство для PMSA по контракту 2015 года с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding Trading Company (CSTC) двух патрульных кораблей китайского проекта и при китайской технической помощи - одного 600-тонного и одного 1500-тонного.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Китай
Нидерланды
Пакистан
Компании
Damen Shipyards
KSEW
Минoбороны РФ

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