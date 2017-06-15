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Самолеты Ту-142 провели поиск подводных лодок на учении в Баренцевом море

16.06.2017 ТАСС 259 0
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Самолет Ту-142МК
Прошедший капитальный ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" противолодочный самолет Ту-142МК (бортовой номер "51", регистрационный номер RF-34059, собственное название "Юрий Малинин") авиации Северного флота. Таганрог, 12.08.2016
Источник: ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева"

После выполнения плана полетов экипажи вернулись на аэродром постоянного базирования

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Самолеты Ту-142 авиабазы Северного флота провели учение по поиску подлодок условного противника в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Учения заняли несколько часов, в ходе которых летчики-противолодочники отработали тактику поиска подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

После выполнения плана полетов экипажи Ту-142 возвратились на аэродром постоянного базирования.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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