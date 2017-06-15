Путин: срок службы офицеров может быть увеличен, но вопрос необходимо проанализировать
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Владимир Путин. Источник: susanin.udm.ru
По словам президента, многие офицеры хотели бы, чтобы срок службы для них был бы продлен
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил увеличения срока службы и времени выхода офицеров на пенсию.
"Если имеется в виду срок службы по призыву, то не будет. А если имеется в виду срок службы офицеров, то нужно подумать. Я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы срок службы для них был бы продлен. Надо изучить, подойти к вопросу серьезно, проанализировав все "за" и "против", но в целом это возможно", - сказал он в четверг во время "Прямой линии".
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15.06.2017
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