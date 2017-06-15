Путин рассказал о возможности увеличить срок службы российских офицеров
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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Срок службы в Вооруженных Силах РФ по призыву меняться не будет, срок службы офицеров может быть продлен, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Если имеется в виду служба по призыву, то конечно, не будет (увеличен срок - ред.). Если иметь в виду срок службы офицеров, то надо подумать, я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы этот срок службы для них был продлен. Надо это изучить, подойти к этому вопросу серьезно, проанализировав все "за" и "против", но, в целом, это возможно", - сказал президент в ходе "прямой линии".
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15.06.2017
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