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"Балтийский завод" заявил о готовности соорудить новые атомные ледоколы

16.06.2017 РИА Новости 325 0
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Атомный ледокол проекта 22220 Арктика на стапелях ООО Балтийский завод - Судостроение в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Атомный ледокол проекта 22220 Арктика на стапелях ООО Балтийский завод - Судостроение в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. ООО "Балтийский завод - судостроение" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") готово в полном объеме исполнить новые заказы на строительство атомных ледоколов, сообщила РИА Новости представитель предприятия.

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг выразил уверенность в том, что бюджетное финансирование строительства атомных ледоколов, в том числе и нового класса, будет осуществляться в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство первого из четырех запланированных атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт, получившего название "Арктика".

"Балтийский завод" сможет реализовать новые заказы (на сооружение атомных ледоколов - ред.) в полном объеме, тем более что у предприятия уже есть опыт в этой сфере", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что заводу не впервые оказывается государственная поддержка в виде перспективных заказов. "Мы оправдаем ожидания", - заверила представитель предприятия.
15.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика

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