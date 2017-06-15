"Балтийский завод" заявил о готовности соорудить новые атомные ледоколы



Атомный ледокол проекта 22220 Арктика на стапелях ООО Балтийский завод - Судостроение в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Атомный ледокол проекта 22220 Арктика на стапелях ООО Балтийский завод - Судостроение в Санкт-Петербурге. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. ООО "Балтийский завод - судостроение" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") готово в полном объеме исполнить новые заказы на строительство атомных ледоколов, сообщила РИА Новости представитель предприятия.

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг выразил уверенность в том, что бюджетное финансирование строительства атомных ледоколов, в том числе и нового класса, будет осуществляться в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство первого из четырех запланированных атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт, получившего название "Арктика".

"Балтийский завод" сможет реализовать новые заказы (на сооружение атомных ледоколов - ред.) в полном объеме, тем более что у предприятия уже есть опыт в этой сфере", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что заводу не впервые оказывается государственная поддержка в виде перспективных заказов. "Мы оправдаем ожидания", - заверила представитель предприятия.