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"Сааб" рассчитывает начать переговоры с Болгарией по закупке истребителей JAS-39 "Грипен" в начале осени

16.06.2017 ЦАМТО 295 1
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JAS-39 Gripen
Истребитель JAS-39 Gripen
Источник: Reuters UK

ЦАМТО, 15 июня. Шведская компания "Сааб"(SAAB) рассчитывает, что переговоры с правительством Болгарии по приобретению многоцелевых истребителей JAS-39 "Грипен" начнутся в начале осени этого года.

Об этом 14 июня на брифинге в Софии заявил президент компании "Сааб" Магнус Льюис-Олссон (Magnus Lewis-Olsson).

По его словам, Болгарии были предложены гибкие варианты финансовых параметров сделки, в том числе лизинг. Шведское правительство также выразило готовность оказать содействие Болгарии в выполнении долгосрочных платежных обязательств. В случае подписания контракта, первые четыре самолета могут быть поставлены в кратчайшие сроки – через 18 месяцев.

Как уже сообщал ЦАМТО, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в мае этого года заявил о намерении ВВС страны продолжить эксплуатацию нескольких истребителей МиГ-29 еще в течение еще 11 лет.

Ранее, 26 апреля 2017 года, временное техническое правительство Болгарии приняло решение о выборе шведской компании "Сааб", предложившей JAS-39 "Грипен", предпочтительным претендентом в тендере на поставку ВВС страны многоцелевых истребителей для замены имеющихся МиГ-29. В число потенциальных претендентов также входили Португалия (с американским логистическим пакетом), Швеция и Италия.

Тем не менее, как заявил 24 мая Б.Борисов, болгарские МиГ-29 и Су-25 могут эксплуатироваться еще в течение 11 лет после проведения соответствующего ремонта, в том числе двигателей. Он отметил, что оснащение СВ новой бронетанковой техникой и ВМС патрульными катерами будет иметь более высокий приоритет по сравнению с покупкой новых истребителей.

Таким образом, после двух противоречащих друг другу заявлений премьер-министра Болгарии и президента компании "Сааб", ситуация с проектом закупки новых самолетов стала еще более неопределенной. Тем более, что в ходе брифинга Магнус Льюис-Олссон сообщил, что официальная заявка от болгарского правительства на закупку самолетов пока не поступала.
15.06.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Италия
Португалия
США
Швеция
Продукция
Gripen NG
МиГ-29
Су-25
Компании
SAAB

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
Воин3D
1121
№1
16.06.2017 08:00
Нагибайте "братушек" ))) для них согнутое состояние это норма.
+3
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