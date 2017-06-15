Путин уверен в финансировании строительства атомных ледоколов
|
|
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Финансирование из бюджета строительства атомных ледоколов, в том числе нового класса, будет осуществляться в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин.
"Средства предусмотрены, в бюджетах есть, конечно, более отдаленные перспективы. С этим "Лидером", может быть, с финансированием не все понятно, но я уверен, что мы и это сделаем", - сказал президент в ходе "прямой линии".
Он отметил, что в настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство первого из четырех запланированных атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт, получившего название "Арктика".
"К 2025 году у нас должен появиться еще один ледокол, совершенно другого класса, в два раза более мощный чем те, о которых я сказал, и тот, которого заканчивается строительство, - 120 мегаватт. Если эти колют лед до трех метров толщиной, то для "Лидера" это будет вообще без ограничений, любой лед можно будет раскалывать", - добавил Путин.
Президент обратил внимание на то, что "ни у кого в мире таких ледоколов нет".
|
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.06.2017 "Балтийский завод" заявил о готовности соорудить новые атомные ледоколы
26.12.2016 Дмитрий Рогозин: Базу на Луне планируем построить к 2030 году
05.09.2016 На Дальнем Востоке взошла "Звезда"
18.05.2016 Китай посеял атомный тайфун в Тихом океане
26.06.2014 Замещай, но проверяй
22.04.2014 Кораблестроение: дредноуты или «москиты»?
09.04.2014 Ухудшенная копия Минсудпрома — часть II
02.04.2014 Ухудшенная копия Минсудпрома