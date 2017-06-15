Путин уверен в финансировании строительства атомных ледоколов



Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Финансирование из бюджета строительства атомных ледоколов, в том числе нового класса, будет осуществляться в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин.

"Средства предусмотрены, в бюджетах есть, конечно, более отдаленные перспективы. С этим "Лидером", может быть, с финансированием не все понятно, но я уверен, что мы и это сделаем", - сказал президент в ходе "прямой линии".

Он отметил, что в настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство первого из четырех запланированных атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт, получившего название "Арктика".

"К 2025 году у нас должен появиться еще один ледокол, совершенно другого класса, в два раза более мощный чем те, о которых я сказал, и тот, которого заканчивается строительство, - 120 мегаватт. Если эти колют лед до трех метров толщиной, то для "Лидера" это будет вообще без ограничений, любой лед можно будет раскалывать", - добавил Путин.

Президент обратил внимание на то, что "ни у кого в мире таких ледоколов нет".