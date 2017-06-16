Минобороны не сможет полностью загрузить предприятия ОПК в период действия ГПВ 2018-2025
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В цеху Курганмашзавода
Источник: Александр Алпаткин / РГ
Это связано с тем, что в очередном программном периоде возможно некоторое снижения доли оборонных заказов
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минобороны России не сможет в полном объеме загрузить предприятия оборонно-промышленного комплекса в период реализации госпрограммы вооружения на 2018-2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления вооружения военного ведомства Борис Наконечный.
"Минобороны как основной заказчик вооружений и военной техники не сможет полностью обеспечить загрузку предприятий", - сказал Наконечный.
По его словам, это связано с тем, что в очередном программном периоде возможно некоторое снижения доли оборонных заказов. Представитель ведомства заверил, что Минобороны РФ впредь будет поддерживать стремление оборонных предприятий к реализации ими достижения научно-технического прогресса.
По мнению замначальника управления, интенсивность мировых угроз в будущем не спадет, но в ближайшей перспективе существенно увеличить необходимые для их парирования ресурсы вряд ли представляется возможным.
Наконечный отметил, что в этой ситуации важно не потерять темпы развития ВПК и не допускать технологического отставания от ведущих стран мира.
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15.06.2017
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принадлежат ТАСС
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Олег Бахарев
1798
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№1
16.06.2017 14:35
Не беда - можно производить продукцию на экспорт. В любом случае производственные мощности должны быть загружены на 100%. А если не будет хватать денег для загрузки - их необходимо напечатать.
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штурм
2765
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№2
16.06.2017 21:13
Нужно загрузить ВПК заказами на продукцию, приобретаемую по статье ГОС. ЗАКУПКИ для медицины, науки, образования, МЧС, космос....
Та же Роснефть 160 вертолётов не в Италии должна покупать, а у Камова....
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Байкал57
138
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№3
17.06.2017 05:38
Пусть каждый выбирает себе из 160 мрлд.долл. в год импорта продукции машиностроения, плюс медицина США и ФРГ, сельхозмашиностроение из Белоруссии с более половиной в нем Китая и Германии. Белорусам одинаково, лишь бы продать. Вся надежда на психов в конгрессе США, что запретят руководителям Госкомпаний РФ появляться в ЕС.
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