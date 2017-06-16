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Минобороны не сможет полностью загрузить предприятия ОПК в период действия ГПВ 2018-2025

16.06.2017 ТАСС 1798 3
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Курганмашзавод
В цеху Курганмашзавода
Источник: Александр Алпаткин / РГ

Это связано с тем, что в очередном программном периоде возможно некоторое снижения доли оборонных заказов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минобороны России не сможет в полном объеме загрузить предприятия оборонно-промышленного комплекса в период реализации госпрограммы вооружения на 2018-2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления вооружения военного ведомства Борис Наконечный.

"Минобороны как основной заказчик вооружений и военной техники не сможет полностью обеспечить загрузку предприятий", - сказал Наконечный.

По его словам, это связано с тем, что в очередном программном периоде возможно некоторое снижения доли оборонных заказов. Представитель ведомства заверил, что Минобороны РФ впредь будет поддерживать стремление оборонных предприятий к реализации ими достижения научно-технического прогресса.

По мнению замначальника управления, интенсивность мировых угроз в будущем не спадет, но в ближайшей перспективе существенно увеличить необходимые для их парирования ресурсы вряд ли представляется возможным.

Наконечный отметил, что в этой ситуации важно не потерять темпы развития ВПК и не допускать технологического отставания от ведущих стран мира.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
Олег Бахарев
1798
№1
16.06.2017 14:35
Не беда - можно производить продукцию на экспорт. В любом случае производственные мощности должны быть загружены на 100%. А если не будет хватать денег для загрузки - их необходимо напечатать.
-3
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RU
штурм
2765
№2
16.06.2017 21:13
Нужно загрузить ВПК заказами на продукцию,  приобретаемую по статье ГОС. ЗАКУПКИ для медицины, науки, образования, МЧС, космос....

Та же Роснефть 160 вертолётов не в Италии должна покупать, а у Камова....
-1
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RU
Байкал57
138
№3
17.06.2017 05:38
Пусть каждый выбирает себе из 160 мрлд.долл. в год импорта продукции машиностроения, плюс медицина США и ФРГ,  сельхозмашиностроение из Белоруссии с более половиной в нем Китая и Германии. Белорусам одинаково, лишь бы продать.  Вся надежда на психов в конгрессе США, что запретят руководителям Госкомпаний РФ появляться в ЕС.
+1
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