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Бочкарев: почти вся украинская военная продукция заменена на российские аналоги

16.06.2017 ТАСС 992 0
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Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По словам зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии, дела с продукцией НАТО обстоят сложнее

МОСКВА, 15 июня, /ТАСС/. Номенклатура украинской продукции военного назначения практически полностью заменена на российские аналоги. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев.

"Однозначно у нас по Украине достигнуты положительные результаты, почти вся номенклатура заменена", - сказал он.

По словам Бочкарева, сложнее обстоят дела с продукцией НАТО. "Особенно, нас беспокоит электронно-компонентная база, но и здесь мы имеем факты грамотных инженерных решений", - отметил зампред коллегии.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 годам.

В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Украина
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ВПК РФ
Персоны
Бочкарев Олег
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Проекты
NATO

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