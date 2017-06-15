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Патрушев призвал ОДКБ усилить обмен информацией для борьбы с кибератаками

16.06.2017 РИА Новости 328 0
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Страны ОДКБ к настоящему времени активно обмениваются данными, необходимыми для противодействия угрозам в сфере информационной безопасности, еще не все ресурсы в этой сфере использованы, эффективность такого взаимодействия надо повышать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в четверг в Минске на заседании комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, Патрушев отметил, что в целом к настоящему времени в рамках Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты обмен необходимой информацией идет с высокой интенсивностью.

"Отмечая эту положительную динамику, следует заявить, что не все ресурсы на этом направлении еще использованы, и необходимо повышать эффективность нашего взаимодействия", - сказал Патрушев.

По его словам, основа для этого уже создается. "Секретариатом ОДКБ совместно с экспертами рабочей группы при нашем Комитете был подготовлен проект соглашения о сотрудничестве государств-членов организации в области обеспечения информационной безопасности", - отметил секретарь СБ РФ.

Патрушев добавил, что новый документ станет основой для сотрудничества по решению задач обеспечения информационной безопасности, предусмотренных Стратегией коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года.

"В феврале текущего года проект соглашения по решению Постоянного совета ОДКБ был направлен на внутригосударственное согласование. Процедуры еще не завершены, но важно не затягивать с ними. Полагаю, что у нас есть возможность выйти на подписание соглашения уже в этом году", - сказал Патрушев.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
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Патрушев Николай
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Кибербезопасность

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