Ирак и Сирия: Белый фосфор от США (Human Rights Watch, США)
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Авиаудары коалиции во главе с США по позициям боевиков "Исламского государства" в Кобани
Источник: © AP Photo, Lefteris Pitarakis, File
Правозащитники призывают американских союзников снизить вред для мирных граждан.
Коалиция во главе с США применяла в Сирии и Ираке фосфорные бомбы, которые угрожают жизни и здоровью местного населения.
"Неважно, как используются фосфорные боеприпасы, это создает высокую опасность долгосрочного вреда в таких переполненных городах, как Ракка и Мосул, и в других зонах с высокой концентрацией мирного населения, - заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гуз. - Ведомые США силы должны принять все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму гражданский вред при использовании белого фосфора в Ираке и Сирии".
Белый фосфор может применяться на поле боя для создания дымовой завесы или подачи сигналов, а также в качестве зажигательного оружия.
HRW не может подтвердить, привело ли использование фосфорных боеприпасов к жертвам среди гражданского населения. Недавно житель Ракки сообщил The New York Times, что одно из интернет-кафе в Ракке было обстреляно снарядами с белым фосфором. В результате обстрела погибло около 20 человек.
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14.06.2017
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