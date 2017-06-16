"Боинг" создаст новый "среднеразмерный" самолет



Источник: © EPA/RITCHIE B. TONGO Источник: © EPA/RITCHIE B. TONGO

Компания Boeing разработает новый "среднеразмерный" самолет (New Midsize Airplane - NMA), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на aviationweek.com (12 июня).

Ожидается, что эта тема будет ключевой на предстоящем Парижском авиасалоне (19-25 июня). Компания продемонстрирует свою концепцию, показав несколько "ощутимых деталей", и сообщает, что конфигурация самолета будет основываться на различных инновациях, также будут проведены работы по совершенствованию производственных процессов.

ВП. Вероятно, речь идет о создании среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения для замены Boeing 737 (производится компанией с 1967 года, то есть 50 лет)