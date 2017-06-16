"Боинг" создаст новый "среднеразмерный" самолет
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Источник: © EPA/RITCHIE B. TONGO
Компания Boeing разработает новый "среднеразмерный" самолет (New Midsize Airplane - NMA), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на aviationweek.com (12 июня).
Ожидается, что эта тема будет ключевой на предстоящем Парижском авиасалоне (19-25 июня). Компания продемонстрирует свою концепцию, показав несколько "ощутимых деталей", и сообщает, что конфигурация самолета будет основываться на различных инновациях, также будут проведены работы по совершенствованию производственных процессов.
ВП. Вероятно, речь идет о создании среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения для замены Boeing 737 (производится компанией с 1967 года, то есть 50 лет)
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15.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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forumow
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№1
16.06.2017 10:59
https://vpk.name/news/183235_boeing_privetstvuet_konkurenciyu_s_rossiiskim_ms21.html
Цитата
Компания Boeing приветствует конкуренцию с российским МС-21. Об этом RNS сказал в кулуарах ПМЭФ-2017 президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.
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