Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Боинг" создаст новый "среднеразмерный" самолет

16.06.2017 Военный паритет 580 1
-1
Понравилась новость?
 0

Источник: © EPA/RITCHIE B. TONGO

Компания Boeing разработает новый "среднеразмерный" самолет (New Midsize Airplane - NMA), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на aviationweek.com (12 июня).

Ожидается, что эта тема будет ключевой на предстоящем Парижском авиасалоне (19-25 июня). Компания продемонстрирует свою концепцию, показав несколько "ощутимых деталей", и сообщает, что конфигурация самолета будет основываться на различных инновациях, также будут проведены работы по совершенствованию производственных процессов.

ВП. Вероятно, речь идет о создании среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения для замены Boeing 737 (производится компанией с 1967 года, то есть 50 лет)
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
forumow
3024
№1
16.06.2017 10:59
https://vpk.name/news/183235_boeing_privetstvuet_konkurenciyu_s_rossiiskim_ms21.html
Цитата
Компания Boeing приветствует конкуренцию с российским МС-21. Об этом RNS сказал в кулуарах ПМЭФ-2017 президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Конечно, это самолет, который позиционируется как прямой конкурент Boeing и Airbus. Но позиция Boeing хорошо известна не только здесь в России, но и в Европе, и в Китае: мы приветствуем конкуренцию. Мы считаем, что конкуренция позволяет всем самолетам стать лучше. Российская авиационная промышленность у нас в партнерах по многим проектам. Если по этому самолету у нас будет конкуренция во всем мире, значит, мы будем вынуждены делать еще лучшие самолеты", - сказал Кравченко.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 14:59
  • 24
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 17.06 14:56
  • 3
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 17.06 14:32
  • 10
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 17.06 14:20
  • 86
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 17.06 14:16
  • 28
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 17.06 13:40
  • 13
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 17.06 13:13
  • 10
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 17.06 13:06
  • 4
В КНР заявляют об успешных испытания двигателя для гиперзвуковых ракет
  • 17.06 12:08
  • 5
"Ракета не летает — проблемы корабелов"
  • 17.06 11:55
  • 407
Претензии к администрации сайта
  • 17.06 11:29
  • 141
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 17.06 09:47
  • 4904
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.06 08:34
  • 11
Получит ли флот «Ихтиозавр»?
  • 17.06 08:12
  • 3
Мимо шахты
  • 17.06 08:06
  • 4
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
другие обсуждаемые темы