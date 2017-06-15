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Эксперт рассказал о рисках идеи увеличения срока выслуги лет для военных

16.06.2017 РИА Новости 415 0
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Александр Перенджиев
Александр Перенджиев
Источник: www.lawinrussia.ru

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Увеличение нижнего предела выслуги военнослужащих до 25 лет, дающее право на пенсию, предусмотренное новым законопроектом, не является неожиданной мерой экономии бюджетных средств; при этом должны учитываться возможные изменения численности Вооруженных сил России и другие обстоятельства вынужденного увольнения людей с военной службы, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

Ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет, сообщила в четверг газета "Коммерсант". По ее данным, авторы проекта считают, что это решение снимет нагрузку с бюджета в несколько сотен миллиардов рублей ежегодно.

"Увеличение нижнего предела выслуги лет военнослужащих до 25 лет, предусмотренное новым законопроектом, - ожидаемая мера экономии средств российского бюджета. Но она не может не вызывать беспокойства военнослужащих, пока не имеющих такого стажа, о своем пенсионерском будущем", - заявил РИА Новости Перенджиев.

Он отметил, что в истории СССР и России были прецеденты масштабного сокращения Вооруженных сил, когда увольнялись офицеры, прапорщики и мичманы, не дослужившие до приобретения права на пенсионное обеспечение буквально несколько месяцев.

"При (руководителях советского государства) Хрущеве, Горбачеве, в ходе реформы (министра обороны РФ) Сердюкова без права на пенсию было уволено большое количество военнослужащих, которым не хватало пары лет, месяцев необходимой выслуги (в СССР - 25 лет нахождения на военной службе; в РФ - 20 лет)", - сказал эксперт.

Он полагает, что в новом законопроекте до того, как он станет законом, необходимо учесть исторический опыт и предусмотреть необходимые социальные гарантии военнослужащим, досрочно увольняемым не по дискредитирующим их основаниям.

"Должны учитываться возможные изменения численности Вооруженных сил России и другие обстоятельства вынужденного увольнения людей с военной службы, например, по состоянию здоровья, по организационно-штатным мероприятиям. Такие категории увольняемых, допустим, отслужившие 20 лет, не заслужили лишения военной пенсии", - заключил военный политолог.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий

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