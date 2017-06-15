"Военторг" подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Вежливые мишки"
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Ранее компания запатентовала бренды "Вежливые люди" и "Танковый биатлон"
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Военторг" подала заявки в Роспатент на регистрацию брендов "Вежливые мишки", "Русские идут" и "В армии вкусно". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Военторг" подал заявки в Роспатент на регистрацию брендов "Вежливые мишки", "Русские идут" и "В армии вкусно", - сказали в компании.
В каталоге продукции на ее сайте в категории товаров для детей указаны футболки и толстовки с изображением медвежат и надписью "Вежливые мишки". Кроме того, эта надпись наносится на детские игрушки. Как именно планируется использовать бренды "Русские идут" и "В армии вкусно", в компании не уточняют.
Ранее гендиректор "Военторга" Владимир Павлов сообщал ТАСС, что компания запатентовала бренды "Вежливые люди" и "Танковый биатлон".
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15.06.2017
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