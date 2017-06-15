Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Военторг" подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Вежливые мишки"

16.06.2017 ТАСС 409 0
-1
Понравилась новость?
 0

Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Ранее компания запатентовала бренды "Вежливые люди" и "Танковый биатлон"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Военторг" подала заявки в Роспатент на регистрацию брендов "Вежливые мишки", "Русские идут" и "В армии вкусно". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Военторг" подал заявки в Роспатент на регистрацию брендов "Вежливые мишки", "Русские идут" и "В армии вкусно", - сказали в компании.

В каталоге продукции на ее сайте в категории товаров для детей указаны футболки и толстовки с изображением медвежат и надписью "Вежливые мишки". Кроме того, эта надпись наносится на детские игрушки. Как именно планируется использовать бренды "Русские идут" и "В армии вкусно", в компании не уточняют.

Ранее гендиректор "Военторга" Владимир Павлов сообщал ТАСС, что компания запатентовала бренды "Вежливые люди" и "Танковый биатлон".
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Военторг
Роспатент

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 14:59
  • 24
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 17.06 14:56
  • 3
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 17.06 14:32
  • 10
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 17.06 14:20
  • 86
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 17.06 14:16
  • 28
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 17.06 13:40
  • 13
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 17.06 13:13
  • 10
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 17.06 13:06
  • 4
В КНР заявляют об успешных испытания двигателя для гиперзвуковых ракет
  • 17.06 12:08
  • 5
"Ракета не летает — проблемы корабелов"
  • 17.06 11:55
  • 407
Претензии к администрации сайта
  • 17.06 11:29
  • 141
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 17.06 09:47
  • 4904
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.06 08:34
  • 11
Получит ли флот «Ихтиозавр»?
  • 17.06 08:12
  • 3
Мимо шахты
  • 17.06 08:06
  • 4
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
другие обсуждаемые темы