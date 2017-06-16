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СМИ узнали о планах увеличить срок выслуги лет для военных

16.06.2017 РИА Новости 569 4
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Военнослужащие российской армии. Архивное фото
Военнослужащие российской армии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет для получения пенсии с 20 до 25 лет, пишет "Коммерсант".

О разработке законопроекта рассказал источник, близкий к руководству одного из силовых ведомств, и подтвердил собеседник в Минобороны.

Высокопоставленный сотрудник администрации президента рассказал "Коммерсанту", что к работе над законопроектом привлекались представители всех ведомств. По его словам, разработка документа началась после поручения Владимира Путина.

"Тема очень тонкая, предстоит еще ряд консультаций на уровне финансово-экономического и социального блоков правительства, а также всех заинтересованных сторон", - говорит он.

Идея повышения нижнего предела выслуги лет обсуждается давно: еще в 2013 году военные предлагали аналогичный маневр, который предлагалось разбить на два этапа.

До 1 января 2019 года всем военным, прослужившим более 20 лет, но не ушедшим на пенсию, планировалось выплачивать надбавку в 25 процентов от размера неполученной пенсии. Окончательно закрепить нижний предел выслуги лет в 25 лет Минобороны предлагало с 2019 года.

Источники "Коммерсанта" в финансово-экономическом блоке кабмина признали возможные риски недовольства среди военных, однако поправки в закон позволят ежегодно экономить несколько сотен миллиардов рублей.

По мнению ряда экспертов, снижение федеральных расходов на военные пенсии даст правительству большую свободу и в решении вопроса о досрочных пенсиях, и в повышении пенсионного возраста.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
Восход
12999
№1
16.06.2017 11:51
Готовьтесь к тому, что контрактники и офицеры массово повалят из армии...
+1
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Байкал57
138
№2
16.06.2017 12:03
Закупить за счет танкового взвода именной дембельский танк или БМД и на башне надписи гравировкой Ф.И.О.
0
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RU
Leron
3076
№3
16.06.2017 13:11
Цитата, Восход сообщ. №1
ага убежали))))из квартир)))) нормальная выслуга 25 лет если хотим иметь профессионалов.
+2
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RU
штурм
2765
№4
16.06.2017 21:56
Который уже год пишу, что пора увеличивать силовикам выслугу лет и пенсионный возраст до 50 лет (есть бог на свете, услышал...)

В армии, МВД и прочих силовых ведомствах полно специальностей и должностей где нужны не только молодые быстрые ноги и крепкие выносливые тела, но в первую очередь опытные  головы и
умелые руки для обслуживания сложнейшей техники и грамотного планирования операций.

Разумеется, получивших инвалидности и увечья на службе это не касается, а в целом выходящие на пенсию в 37-45 лет здоровые мужики, косяками штурмующие ЧОПы это нонсенс!

P.S.
на прошлой неделе приятель подал объявление в местной газете на набор персонала для небольшого нового пищевого предприятия, так из 18 позвонивших за день человек 16 претендовали на должность охранника, один на электрика и один на водителя.
работать в смену по 8 или 12 часов никто не хочет не смотря на  достаточно солидную предлагаемую зарплату..
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