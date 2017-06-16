СМИ узнали о планах увеличить срок выслуги лет для военных



Военнослужащие российской армии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Военнослужащие российской армии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет для получения пенсии с 20 до 25 лет, пишет "Коммерсант".

О разработке законопроекта рассказал источник, близкий к руководству одного из силовых ведомств, и подтвердил собеседник в Минобороны.

Высокопоставленный сотрудник администрации президента рассказал "Коммерсанту", что к работе над законопроектом привлекались представители всех ведомств. По его словам, разработка документа началась после поручения Владимира Путина.

"Тема очень тонкая, предстоит еще ряд консультаций на уровне финансово-экономического и социального блоков правительства, а также всех заинтересованных сторон", - говорит он.

Идея повышения нижнего предела выслуги лет обсуждается давно: еще в 2013 году военные предлагали аналогичный маневр, который предлагалось разбить на два этапа.

До 1 января 2019 года всем военным, прослужившим более 20 лет, но не ушедшим на пенсию, планировалось выплачивать надбавку в 25 процентов от размера неполученной пенсии. Окончательно закрепить нижний предел выслуги лет в 25 лет Минобороны предлагало с 2019 года.

Источники "Коммерсанта" в финансово-экономическом блоке кабмина признали возможные риски недовольства среди военных, однако поправки в закон позволят ежегодно экономить несколько сотен миллиардов рублей.

По мнению ряда экспертов, снижение федеральных расходов на военные пенсии даст правительству большую свободу и в решении вопроса о досрочных пенсиях, и в повышении пенсионного возраста.