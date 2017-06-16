Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"

16.06.2017 ЦАМТО 919 4
0
Понравилась новость?
 +9
Мордовия
«Мордовия», малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Учения в Калининградской области, сентябрь 2015 года
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

ЦАМТО, 15 июня. В России планируется возобновить производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр", способных доставить на необорудованное побережье три танка общей массой до 150 т или 10 бронетранспортеров с морскими пехотинцами, пишут "Известия".

Как отмечает газета, новые "Зубры" придут на смену менее грузоподъемным десантным катерам на воздушной каверне проекта 21820 "Дюгонь". Строительство первого, полностью российского "Зубра" должно начаться в 2018 году.

Как сообщили "Известиям" в главкомате ВМФ, сейчас решается вопрос с подрядчиком. К участию в конкурсе планируется пригласить петербургский судостроительный завод "Алмаз", феодосийский "Море", хабаровский "ХСЗ", а также, возможно, калининградский "Янтарь". Все эти предприятия, в разное время строили или обслуживали корабли на воздушной подушке.

Как отмечает газета, в этом списке "Алмаз" выглядит главным фаворитом. В свое время предприятие построило десять "Зубров" для Советского ВМФ. Завод участвовал и в поставках кораблей проекта 12322 в Грецию. Пока же он занят строительством плавкранов и пограничных кораблей.

Феодосийский завод "Море" перед возвращением Крыма в состав России построил два "Зубра" по контракту "Укроборонпрома" для Китая. На предприятии остался один недостроенный корпус корабля на воздушной подушке. На АО "Хабаровский судостроительный завод" в 2004-2006 годах строили катера проекта 12061 "Мурена" для Южной Кореи, отмечает газета.

К участию в конкурсе также приглашен и калининградский завод "Янтарь". У предприятия есть опыт ремонта одного из двух "Зубров" Балтийского флота – "Евгения Кочешкова". Впрочем, как отметили в штабе флота, приглашение этого предприятия к тендеру – скорее формальность. В ближайшее время "Янтарь" будет сосредоточен на достройке трех фрегатов проекта 11356. Их строительство был заморожено из-за отказа Украины поставить ранее оплаченные Россией силовые установки николаевского предприятия "Зоря-Машпроекта", – пишут "Известия".
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Китай
Россия
Украина
Южная Корея
Продукция
Зубр
Компании
Зоря-Машпроект
Укроборонпром
Проекты
11356 Буревестник
12061 Мурена
12322 Зубр
БФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RO
Kangaba
138
№1
16.06.2017 21:41
А двигатели для Зубров тоже на Украине производились?
0
Сообщить модератору
RU
штурм
2765
№2
16.06.2017 22:06
Цитата, Kangaba сообщ. №1
А двигатели для Зубров тоже на Украине производились?

Привод нагнетателей воздушной подушки и воздушных винтов на корабле осуществляется от установки М35 суммарной мощностью 50 000 л. с. производства Государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения „Зоря“ — „Машпроект“». Образованию воздушной подушки служат 4 нагнетательных агрегата НО-10 с осевым рабочим колесом диаметром 2,5 м. Создание тяги для движения судна осуществляется тремя 4-лопастными реверсивными винтами с принудительным управлением шага.
0
Сообщить модератору
RU
никодим
384
№3
17.06.2017 07:56
штурм. И двигатели и редукторы воздушного винта , и промежуточный редуктор для передачи мощности на редуктор осевого вентилятора -всё было спроектировано, испытано и налажено серийное производство на Украине. Установка в комплексе с системой управления двигателями называется М35. А вот винты воздушные с агрегатом управления ВИШ и осевой вентилятор , то это уже чисто наше-абсолютно российское. Да , ещё на "Зубре" , в связи с переходом Крыма под юрисдикцию России система управления кораблём производилась в Симферополе и теперь тоже абсолютно российская. И двигатель на 10тыс л.с. это малая часть проблемы по сравнению с редукторами.
0
Сообщить модератору
RU
Байкал57
138
№4
17.06.2017 08:06
А еще "Зубр" может теоретически 80 "Калибров" таскать(а это уже ТАРКР"Адмирал Нахимов") или 80"Брамос"(один на Су-30МКИ).
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 14:59
  • 24
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 17.06 14:56
  • 3
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 17.06 14:32
  • 10
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 17.06 14:20
  • 86
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 17.06 14:16
  • 28
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 17.06 13:40
  • 13
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 17.06 13:13
  • 10
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 17.06 13:06
  • 4
В КНР заявляют об успешных испытания двигателя для гиперзвуковых ракет
  • 17.06 12:08
  • 5
"Ракета не летает — проблемы корабелов"
  • 17.06 11:55
  • 407
Претензии к администрации сайта
  • 17.06 11:29
  • 141
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 17.06 09:47
  • 4904
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.06 08:34
  • 11
Получит ли флот «Ихтиозавр»?
  • 17.06 08:12
  • 3
Мимо шахты
  • 17.06 08:06
  • 4
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
другие обсуждаемые темы