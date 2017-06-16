"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
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«Мордовия», малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Учения в Калининградской области, сентябрь 2015 года
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости
ЦАМТО, 15 июня. В России планируется возобновить производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр", способных доставить на необорудованное побережье три танка общей массой до 150 т или 10 бронетранспортеров с морскими пехотинцами, пишут "Известия".
Как отмечает газета, новые "Зубры" придут на смену менее грузоподъемным десантным катерам на воздушной каверне проекта 21820 "Дюгонь". Строительство первого, полностью российского "Зубра" должно начаться в 2018 году.
Как сообщили "Известиям" в главкомате ВМФ, сейчас решается вопрос с подрядчиком. К участию в конкурсе планируется пригласить петербургский судостроительный завод "Алмаз", феодосийский "Море", хабаровский "ХСЗ", а также, возможно, калининградский "Янтарь". Все эти предприятия, в разное время строили или обслуживали корабли на воздушной подушке.
Как отмечает газета, в этом списке "Алмаз" выглядит главным фаворитом. В свое время предприятие построило десять "Зубров" для Советского ВМФ. Завод участвовал и в поставках кораблей проекта 12322 в Грецию. Пока же он занят строительством плавкранов и пограничных кораблей.
Феодосийский завод "Море" перед возвращением Крыма в состав России построил два "Зубра" по контракту "Укроборонпрома" для Китая. На предприятии остался один недостроенный корпус корабля на воздушной подушке. На АО "Хабаровский судостроительный завод" в 2004-2006 годах строили катера проекта 12061 "Мурена" для Южной Кореи, отмечает газета.
К участию в конкурсе также приглашен и калининградский завод "Янтарь". У предприятия есть опыт ремонта одного из двух "Зубров" Балтийского флота – "Евгения Кочешкова". Впрочем, как отметили в штабе флота, приглашение этого предприятия к тендеру – скорее формальность. В ближайшее время "Янтарь" будет сосредоточен на достройке трех фрегатов проекта 11356. Их строительство был заморожено из-за отказа Украины поставить ранее оплаченные Россией силовые установки николаевского предприятия "Зоря-Машпроекта", – пишут "Известия".
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15.06.2017
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Kangaba
138
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№1
16.06.2017 21:41
А двигатели для Зубров тоже на Украине производились?
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штурм
2765
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№2
16.06.2017 22:06
Цитата, Kangaba сообщ. №1
А двигатели для Зубров тоже на Украине производились?
Привод нагнетателей воздушной подушки и воздушных винтов на корабле осуществляется от установки М35 суммарной мощностью 50 000 л. с. производства Государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения „Зоря“ — „Машпроект“». Образованию воздушной подушки служат 4 нагнетательных агрегата НО-10 с осевым рабочим колесом диаметром 2,5 м. Создание тяги для движения судна осуществляется тремя 4-лопастными реверсивными винтами с принудительным управлением шага.
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никодим
384
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№3
17.06.2017 07:56
штурм. И двигатели и редукторы воздушного винта , и промежуточный редуктор для передачи мощности на редуктор осевого вентилятора -всё было спроектировано, испытано и налажено серийное производство на Украине. Установка в комплексе с системой управления двигателями называется М35. А вот винты воздушные с агрегатом управления ВИШ и осевой вентилятор , то это уже чисто наше-абсолютно российское. Да , ещё на "Зубре" , в связи с переходом Крыма под юрисдикцию России система управления кораблём производилась в Симферополе и теперь тоже абсолютно российская. И двигатель на 10тыс л.с. это малая часть проблемы по сравнению с редукторами.
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