"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"



«Мордовия», малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Учения в Калининградской области, сентябрь 2015 года

Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости «Мордовия», малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Учения в Калининградской области, сентябрь 2015 годаИсточник: Игорь Зарембо / РИА Новости

ЦАМТО, 15 июня. В России планируется возобновить производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр", способных доставить на необорудованное побережье три танка общей массой до 150 т или 10 бронетранспортеров с морскими пехотинцами, пишут "Известия".

Как отмечает газета, новые "Зубры" придут на смену менее грузоподъемным десантным катерам на воздушной каверне проекта 21820 "Дюгонь". Строительство первого, полностью российского "Зубра" должно начаться в 2018 году.

Как сообщили "Известиям" в главкомате ВМФ, сейчас решается вопрос с подрядчиком. К участию в конкурсе планируется пригласить петербургский судостроительный завод "Алмаз", феодосийский "Море", хабаровский "ХСЗ", а также, возможно, калининградский "Янтарь". Все эти предприятия, в разное время строили или обслуживали корабли на воздушной подушке.

Как отмечает газета, в этом списке "Алмаз" выглядит главным фаворитом. В свое время предприятие построило десять "Зубров" для Советского ВМФ. Завод участвовал и в поставках кораблей проекта 12322 в Грецию. Пока же он занят строительством плавкранов и пограничных кораблей.

Феодосийский завод "Море" перед возвращением Крыма в состав России построил два "Зубра" по контракту "Укроборонпрома" для Китая. На предприятии остался один недостроенный корпус корабля на воздушной подушке. На АО "Хабаровский судостроительный завод" в 2004-2006 годах строили катера проекта 12061 "Мурена" для Южной Кореи, отмечает газета.

К участию в конкурсе также приглашен и калининградский завод "Янтарь". У предприятия есть опыт ремонта одного из двух "Зубров" Балтийского флота – "Евгения Кочешкова". Впрочем, как отметили в штабе флота, приглашение этого предприятия к тендеру – скорее формальность. В ближайшее время "Янтарь" будет сосредоточен на достройке трех фрегатов проекта 11356. Их строительство был заморожено из-за отказа Украины поставить ранее оплаченные Россией силовые установки николаевского предприятия "Зоря-Машпроекта", – пишут "Известия".