Экипаж плавмастерскй ПМ-82 Балтфлота приступил к обеспечению деятельности соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море



ОАО «33 судоремонтный завод» приступил к доковому ремонту плавучей мастерской ПМ-82 (проект 304)

Источник: ОАО «33 судоремонтный завод» ОАО «33 судоремонтный завод» приступил к доковому ремонту плавучей мастерской ПМ-82 (проект 304)Источник: ОАО «33 судоремонтный завод»

ЦАМТО, 15 июня. В соответствии с плановой ротацией сил плавучая мастерская Балтийского флота ПМ-82 совершила переход из Балтийского в Средиземное море и вошла в состав постоянного оперативного соединения ВМФ, выполняющего задачи в этом регионе.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, ПМ-82 сменила в составе группы однотипное судно ПМ-138 Черноморского флота (ЧФ), которое обеспечивало деятельность сил в Средиземном море с января по июнь текущего года.

"ПМ-82" – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Они предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.

Полное водоизмещение судна составляет 5660 т, длина – более 120 м, максимальная скорость – 13,5 узла, дальность плавания – 9000 миль, автономность – 40 суток.