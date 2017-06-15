На военном аэродроме Кресты в Псковской области завершены строительно-монтажные работы



Военный аэродром

Источник: МО РФ Военный аэродромИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 15 июня. В рамках реконструкции военного аэродрома Кресты в Псковской области специалисты военно-строительного комплекса выполнили работы по устройству и подключению инженерных сетей, асфальтированию автомобильной дороги длиной более 200 м, завершили монтаж системы посадки СП-90.

В настоящее время на объектах аэродромного комплекса ведутся пусконаладочные работы и автономные испытания.

Объекты готовятся к сдаче Государственной комиссии, начать их эксплуатацию планируется в августе.

Помимо этого, военные строители готовят к вводу в строй стартовый командный пункт аэродрома, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.