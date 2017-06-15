Минобороны Турции проведет тендер на серийное производство ОБТ "Алтай"



Модернизированный прототип танка Altay AHT в экспозиции турецкой компании Otokar на выставке IDEF-2017. Cтамбул (Турция), 10.05.2017

Источник: bmpd.livejournal.com Модернизированный прототип танка Altay AHT в экспозиции турецкой компании Otokar на выставке IDEF-2017. Cтамбул (Турция), 10.05.2017Источник: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 15 июня. Секретариат оборонной промышленности МО Турции (SSM) отклонил предложение компании "Отокар" о серийном производстве танков в рамках реализации "Проекта производства ОБТ с использованием национальных компонентов" ("Проект "Алтай").

По информации "Дэйли Сабах", теперь Секретариат намерен объявить тендер, в котором смогут принять участие все заинтересованные компании, включая "Отокар", FNSS и "BMC".

В заявлении, направленном "Отокар", указано, что Секретариат SSM провел оценку административных, финансовых и технических аспектов предложения компании, но достичь соглашения о заключении контракта не удалось, в основном по финансовым причинам.

Как сообщал ЦАМТО, разработка ОБТ "Алтай" осуществлялась в соответствии с контрактом на реализацию "Проекта производства современного танка с использованием национальных компонентов", подписанным SSM с компанией "Отокар" в июле 2008 года, при техническом содействии южнокорейской компании "Хюндай ротем". Стоимость данного контракта составила 500 млн. долл. В общей сложности проект "Алтай" предполагает поставку ВС Турции четырьмя траншами до 1000 новых танков.

В январе 2016 года "Отокар" объявила о завершении этапа разработки, изготовления и сертификационных испытаний опытных образцов танка в рамках подписанного контракта. Второй этап проекта предусматривает сборку и поставку первых 250 ОБТ и сопутствующую логистическую поддержку. Как разработчик, "Отокар" получила право подать SSM предложение о реализации контракта на серийное производство танка. Если бы Секретариат признал его удовлетворительным, соглашение могло быть подписано без проведения тендера.

В январе 2016 года "Отокар" официально представила SSM начальное предложение о серийном производстве первых 250 танков. В августе 2016 года компания передала Секретариату окончательное предложение BAFO (Best And Final Offer) на поставку ОБТ "Алтай". Тем не менее, по оценке SSM, данное предложение не соответствовало требованиям по закупке техники у одного подрядчика. По этой причине Секретариат отклонил предложение "Отокар" и решил провести закупку танков по результатам тендера.

Предполагается, что "Отокар" примет решение об участии в конкурсе, изучив информацию SSM. Другие турецкие оборонные компании уже высказали свою заинтересованность по участию в тендере.

В частности, участие в конкурсе планирует принять "FNSS савунма системлери" (совместное предприятие "БАе системз" и турецкой "Нурол холдинг"). Компания обладает производственными возможностями и навыками разработки и производства бронетехники. Недавно она продемонстрировала опытный образец среднего танка "Каплан MT", совместно разработанного с индонезийским партнером. Главный исполнительный директор FNSS Наиль Курт (Nail Kurt) заявил агентству "Анадолу", что решение SSM об объявлении нового тендера является закономерным.

Турецкая компания "BMC" также планирует участвовать в проекте "Алтай". Руководитель "BMC" Этем Санчак (Ethem Sancak) ранее заявил, что его компания готова представить свое предложение на тендер. Известно, что Этем Санчак является близким другом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В мае на внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития Э.Санчак был избран членом Центрального исполнительного комитета партии. В 2016 году компании "BMC" была выделена производственная площадка для переноса ее предприятия из Измира на западное побережье Турции в Сакарию. Правительство решило выделить компании 222 гектара земли, поддержав планы ее расширения. Инвестиции в данное предприятие оценивались в 430 млн. долл. Можно предположить, что вкладывая такие средства, компания рассчитывает на получение крупных заказов от силовых структур Турции, первым из которых может стать контракт на поставку ОБТ "Алтай".

Кроме того, главный исполнительный директор "Катмерчилер" (Katmerciler) Фуркан Катмерчи (Furkan Katmerci) сообщил, что компания проведет анализ своего участия в проекте (эта фирма в 2010 году разработала машину для подавления беспорядков).

Подготовленный SSM ранее в текущем году Стратегический план на 2017-2021 гг., определяющий ключевые направления оборонных закупок для ВС, предусматривает принятие на вооружение первого серийного ОБТ "Алтай" в 2020 году.

Согласно плану, в 2020 году на вооружение должны быть приняты первые 15 танков, еще 20 танков будут поставлены в 2021 году. Проведение тендера ставит под сомнение реализацию поставок в указанные сроки.