Китай запустил на орбиту первый телескоп для изучения черных дыр и пульсаров



Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4Б" (серия "Великий поход"). Источник: russian.cri.cn Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4Б" (серия "Великий поход"). Источник: russian.cri.cn

Телескоп весом 2,5 тонны в настоящий момент находится на орбите на высоте 550 км

ПЕКИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай приступает к целенаправленному изучению черных дыр и нейтронных звезд (пульсаров), в связи с чем на орбиту был запущен первый в КНР специальный телескоп для работы с жестким рентгеновским излучением. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Ракета-носитель "Чанчжэн-4B" с современным астрономическим оборудованием стартовала с космодрома Центра спутниковых запусков Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). Телескоп весом 2,5 тонны в настоящий момент находится на орбите на высоте 550 км. Предполагается, что благодаря ему китайские ученые смогут проследить процесс эволюции магнитных полей, подробно изучить гравитационные волны, научиться использовать пульсары для нужд космической навигации.

Нейтронные звезды

"Мы по-прежнему многого не знаем о пульсарах, - отметил ведущий специалист КНР в этой области, директор лаборатории по астрофизическим измерениям Китайской академии наук (КАН) Чжан Шуаннань. - Привычные нам законы физики не в состоянии доходчиво объяснить состояние, в котором находятся нейтронные звезды, поскольку на Земле нет научного центра, способного воспроизвести аналог вещества, по плотности эквивалентного пульсарам".

По его словам, китайским ученым предстоит проделать большую работу, чтобы изучить поведение этих маленьких вращающихся звезд, наподобие маяков испускающих мощные электромагнитные лучи. В связи с плохо изученной природой пульсаров их существование до сих пор окутано для человека тайной.

К настоящему моменту астрономам известно более 2 тыс. нейтронных звезд, однако гипотетически на гигантской протяженности Млечного Пути скрывается в десятки тысяч раз больше неоткрытых пульсаров. В радиусе они достигают нескольких километров, однако обладают настолько высокой плотностью, что по массе эквивалентны нескольким достаточно крупным звездам наподобие Солнца. Главная задача, которую необходимо решить ученым - это установить природу источника энергии этих астрономических объектов.

Черные дыры

"Черные дыры представляют для науки большой интерес и потому будут занимать центральное место в рамках нашей исследовательской деятельности. Они выступают в качестве источника различных видов излучения, в том числе рентгеновского, а также космических лучей с высокой энергией, мощных ее выплесков", - подчеркнул Чжан Шуаннань.

По словам специалиста, помимо уже известных науке дыр астрономы рассчитывают обнаружить новые аналогичные космические объекты. "Если бы такие области не проявляли активность, мы бы их не могли обнаружить. Но когда в черную дыру попадает какой-то объект, он разгоняется, разогревается и начинает производить рентгеновское излучение, при анализе которого можно представить, что она собой представляет", - пояснил он.

Черная дыра - область пространственно-временного континуума, характеризующаяся крайне большим гравитационным притяжением. В итоге она как магнит притягивает к себе объекты, движущиеся с максимально возможной скоростью, в том числе мельчайшие частицы и электромагнитное излучение. Считается, что эти небесные тела возникают при взрыве крупных звезд. Первая черная дыра была обнаружена в 1972 году, она находится на расстоянии 6 тыс. световых лет от Земли и выступает в качестве источника мощного рентгеновского излучения.