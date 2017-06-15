Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более 70 малых спутников будут запущены 14 июля вместе с аппаратом "Канопус-В-ИК"

16.06.2017 ТАСС 247 0
0
Понравилась новость?
 0
Запуск ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot;
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Спутники будут различных форматов - от аппаратов типа 1U CubeSat до микроспутников массой до 120 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 70 малых спутников будут запущены на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" в качестве попутной полезной нагрузки в рамках федеральной миссии Роскосмоса "Канопус-В-ИК". Запуск запланирован на 14 июля с космодрома Байконур, следует из сообщения на сайте ОАО "Главкосмос" (российский оператор пусковых услуг).

"Суммарно в рамках миссии "Канопус-В-ИК" будет запущено 73 космических аппарата. Разгонный блок "Фрегат" обеспечит выведение аппарата "Канопус-В-ИК" и попутных малых спутников на три различные орбиты с последующим сведением с орбиты разгонного блока. Миссия такой высокой сложности будет реализована впервые в истории запуска малых космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Спутники будут различных форматов - от аппаратов типа 1U CubeSat до микроспутников массой до 120 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из США, Германии, Японии, Канады и Норвегии. Также в рамках миссии будет реализован запуск двух малых аппаратов "МКА-Н", разработанных ООО "НПП Даурия" по заказу Роскосмоса, и трех спутников формата CubeSat разработки российских технических вузов, уточнили в "Главкосмосе".

Запуск спутников российских вузов реализуется в рамках программы Роскосмоса по поддержке и развитию российских университетов в области разработки и создания малых космических аппаратов. На ракете-носителе"Союз-2.1а" будут запущены спутники "Искра-МАИ-85" (Московский авиационный институт), "Маяк" (Московский политехнический университет), "Эквадор UTE-ЮЗГУ" (Курский Юго-Западный государственный университет).

Сейчас уже успешно завершены совместные электрические испытания малых космических аппаратов с системами разгонного блока "Фрегат" и начата подготовка к интеграции малых спутников и формирования космического головного блока, сообщает "Главкосмос".

Рекорд по количество спутников, выведенных на орбиту за один запуск принадлежит Индии. Ракета-носитель PSLV 15 февраля вывела в космос 104 малых аппарата.

"Главкосмос"

Компания "Главкосмос" была создана в 1985 году в составе Министерства общего машиностроения СССР. Она занималась внешнеэкономической деятельностью в ракетно- космической сфере, организацией и проведением исследований, участвовала в конверсионных работах. Сейчас "Главкосмос" участвует в реализации контрактов, связанных с запусками "Союзов" с Куру, организацией полетов иностранцев на МКС и сотрудничеством в космической области с Индией и Китаем. Собственником 100% акций компании является Российская Федерация.

Ранее сообщалось, что "Главкосмос" получил статус уполномоченного оператора коммерческих запусков ракет- носителей "Союз-2" с российских космодромов.

В 2017-2018 годах "Главкосмос" планирует выступить оператором запуска более 100 коммерческих микроспутников в качестве дополнительной нагрузки при выведении на орбиту трех космических аппаратов по федеральной программе. Помимо этого, "Главкосмос" займется дистрибуцией на зарубежных рынках снимков, полученных с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли серий "Канопус- В" и "Ресурс-П".

Семейство ракет-носителей "Союз-2" на сегодняшний день включает в себя ракеты среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", а также легкую ракету "Союз-2.1в". Они могут запускаться с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру (Южная Америка).
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Канада
Китай
Норвегия
Россия
США
Япония
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Dauria Aerospace
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 14:59
  • 24
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 17.06 14:56
  • 3
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 17.06 14:32
  • 10
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 17.06 14:20
  • 86
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 17.06 14:16
  • 28
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 17.06 13:40
  • 13
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 17.06 13:13
  • 10
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 17.06 13:06
  • 4
В КНР заявляют об успешных испытания двигателя для гиперзвуковых ракет
  • 17.06 12:08
  • 5
"Ракета не летает — проблемы корабелов"
  • 17.06 11:55
  • 407
Претензии к администрации сайта
  • 17.06 11:29
  • 141
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 17.06 09:47
  • 4904
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.06 08:34
  • 11
Получит ли флот «Ихтиозавр»?
  • 17.06 08:12
  • 3
Мимо шахты
  • 17.06 08:06
  • 4
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
другие обсуждаемые темы