Корветы "Бойкий" и "Стерегущий" завершили учения в Северном море и вернулись на Балтику
|
|
Корвет проекта 20380 «Стойкий»
Источник: МО РФ
Отряд кораблей отработал учебные задачи по уничтожению кораблей противника
КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Корветы проекта 20380 Балтийского флота "Бойкий" и "Стерегущий" завершили учения в Северном море и вернулись на Балтику через скандинавские проливы Скагеррак и Каттегат, отработав учебные задачи по уничтожению кораблей противника. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.
"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стерегущий", находящийся в дальнем походе, отработал плановые учебно-боевые задачи в Северном море и вышел в Балтийское море. Во время перехода в Балтийском море экипажи кораблей отработали совместные действия по обнаружению и уничтожению корабельной группировки условного противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, корабли провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет, отразили воздушный налет условного противника и отработали задачи противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде, добавили в пресс-службе.
Палубные вертолеты корветов Ка-27 во взаимодействии с кораблями выполнили поиск субмарины условного противника, а также провели тренировки по спасению с воды. Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях, отразили атаки террористов и выполнили стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.
Отряд покинул военную гавань Балтийска для выполнения плановых учебно-боевых задач в операционной зоне Балтийского флота 4 июня. Во время похода планировалось провести маневры по поиску надводных кораблей и подводных лодок и противолодочные учения с использованием опускаемых гидроакустических станций при участии вертолетов Ка-27.
Корветы проекта 20380 предназначены для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, для патрулирования зоны ответственности.
|
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.02.2017 Корвет "Бойкий" и вертолетчики Балтийского флота провели совместные учения
25.04.2016 Корабли Балтфлота отработали уничтожение подлодки условного противника
18.04.2016 Корабли флота уничтожили воздушные и морские цели условного противника
07.03.2014 От корветов до подводных лодок
14.02.2014 Корвет «Стойкий» успешно испытал комплексы ПВО и связи
23.04.2013 Корвет «Бойкий» вернулся на «Северную верфь» после морской части государственных испытаний в Балтийском море
12.04.2013 Завершены государственные испытания корвета «Бойкий»
18.02.2013 Корвет «Бойкий» выполнил первые артиллерийские стрельбы