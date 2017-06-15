Корветы "Бойкий" и "Стерегущий" завершили учения в Северном море и вернулись на Балтику



Корвет проекта 20380 «Стойкий»

Источник: МО РФ Корвет проекта 20380 «Стойкий»Источник: МО РФ

Отряд кораблей отработал учебные задачи по уничтожению кораблей противника

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Корветы проекта 20380 Балтийского флота "Бойкий" и "Стерегущий" завершили учения в Северном море и вернулись на Балтику через скандинавские проливы Скагеррак и Каттегат, отработав учебные задачи по уничтожению кораблей противника. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стерегущий", находящийся в дальнем походе, отработал плановые учебно-боевые задачи в Северном море и вышел в Балтийское море. Во время перехода в Балтийском море экипажи кораблей отработали совместные действия по обнаружению и уничтожению корабельной группировки условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, корабли провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет, отразили воздушный налет условного противника и отработали задачи противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде, добавили в пресс-службе.

Палубные вертолеты корветов Ка-27 во взаимодействии с кораблями выполнили поиск субмарины условного противника, а также провели тренировки по спасению с воды. Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях, отразили атаки террористов и выполнили стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

Отряд покинул военную гавань Балтийска для выполнения плановых учебно-боевых задач в операционной зоне Балтийского флота 4 июня. Во время похода планировалось провести маневры по поиску надводных кораблей и подводных лодок и противолодочные учения с использованием опускаемых гидроакустических станций при участии вертолетов Ка-27.

Корветы проекта 20380 предназначены для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, для патрулирования зоны ответственности.