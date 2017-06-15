Ударный дрон "МиГа" нельзя обнаружить



Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане)

Источник: Антон Денисов/РИА «Новости» Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане)Источник: Антон Денисов/РИА «Новости»

Руководство "МиГа" рассказало о разработке ударного беспилотника

В российской корпорации "МиГ" разработаны беспилотные летательные аппараты "легкого типа", способные выполнять разведывательные задачи, вести радиоэлектронную борьбу и наносить удары по объектам противника, сообщил гендиректор предприятия. Однако собеседники "Газеты.Ru" сомневаются в серьезности таких заявлений.

Генеральный директор российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко рассказал журналистам о работах над российским ударным беспилотником.

"По этим трем направлениям [беспилотные летательные аппараты легкого типа, способные выполнять разведывательные задачи, вести радиоэлектронную борьбу и наносить удары по объектам противника] мы формируем свои предложения. Могу раскрыть секрет: будет и беспилотник, который сможет совместить все эти функции", - рассказал Тарасенко "Коммерсанту". По его словам,

"уже есть опытные образцы, мы доводим наши разработки до заказчиков, после принятия решения будет продолжено финансирование".

"Нами открыто несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Для того чтобы достроить беспилотник, требуется несколько сотен миллионов рублей. Естественно, для этого нужен будет источник финансирования. Но сейчас уже есть задел, который я в скором времени продемонстрирую потенциальным заказчикам", - уточнил Тарасенко.

У корпорации "МиГ" действительно имеются некоторые наработки по тематике беспилотных летательных аппаратов, подтвердил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

"Несколько лет назад на одном из московских авиасалонов МАКС компания показала полноразмерный макет нового разведывательно-ударного БЛА "Скат", который должен был стать демонстратором соответствующих технологий. Впоследствии работа не получила дальнейшего развития, однако сделанные в ходе нее наработки пошли в задел на перспективу", - говорит Федутинов.

Кроме того, напоминает эксперт, в последние несколько лет на открытых мероприятиях "МиГом" неоднократно демонстрировалась малоразмерная летающая модель БЛА, на которой, как сообщалось, отрабатывались алгоритмы управления подобными аппаратами.

По словам Федутинова, тема выполнялась совместно с МГТУ им. Баумана и давала возможность при относительно незначительных вложениях продолжать работы по разработке технологий проектирования и испытаний перспективных ударных малозаметных БЛА, а также принципов их боевого применения.

На основе сказанного гендиректором "МиГа", с учетом имеющегося у компании бэкграунда по беспилотной тематике, можно сделать несколько предположений, рассуждает Федутинов.

Гендиректор "МиГа" употребил не вполне понятное специалистам словосочетание "беспилотники легкого типа".

По мнению эксперта, заниматься беспилотниками мини-класса совершенно нерационально для больших самолетостроительных фирм. Поэтому, считает Федутинов, данная лексика, возможно, обозначает отнюдь не тактические беспилотники, как это можно было бы подумать, а БЛА, которые просто уступают по своей размерности традиционным для корпорации пилотируемым летательным аппаратам.

Кроме того, надо иметь в виду ранее озвучивавшиеся представителями ОАК планы по сотрудничеству компании "Сухой" с корпорацией "МиГ" по теме "Охотник",

в рамках которой в интересах Министерства обороны России ведется создание перспективного ударного БЛА с предполагаемой взлетной массой порядка 20 тонн.

Именно этот тяжелый беспилотный аппарат, по словам специалиста, видимо, будет по ряду систем унифицирован с ПАК ФА и, вероятно, получит максимум возможностей по разведке, наблюдению, РЭБ, а также нанесению ударов размещенным на борту оружием, о чем упомянул Тарасенко.

Также, как полагает Федутинов, на тематику беспилотных систем можно экстраполировать применение разделения между фирмами "МиГ" и "Сухой", которое имело место в создании легких и тяжелых истребителей.

То есть можно предположить, что "МиГ" создает еще один БЛА взлетной массой значительно меньшей, чем у БЛА по теме "Охотник". Возможно, он будет находиться в той же весовой категории, что и БЛА, создаваемый казанским ОКБ им. Симонова (ранее именовалось ОКБ "Сокол"), однако будет более скоростным, а в его конструкции будут использованы технологии снижения радиолокационной заметности.

Однако информированный источник "Газеты.Ru" в авиационной отрасли, хорошо знакомый с ситуацией на РСК "МиГ", рассказал, что планы самолетостроительной корпорации по созданию беспилотников не имеют под собой серьезной технологической базы и необходимых ресурсов.

Сейчас, по словам специалиста, на рынке беспилотных летательных аппаратов в России достаточно жесткая конкуренция и позиции РСК "МиГ" на этой площадке скорее слабые.

Несмотря на наличие в корпорации "МиГ" высококвалифицированных специалистов, технологическая база фирмы не позволяет создавать летательные аппараты далее четвертого поколения, считает источник "Газеты.Ru" в отрасли. По его словам, самой корпорации в ближайшее время предстоит слияние с ОКБ "Сухой".

Работы над ударным БЛА "Скат", которые шли в РСК "МиГ" с середины 2000-х годов, пока закончились созданием полноразмерного макета, представленного на авиасалоне МАКС-2007. Но аппарат так и не совершил ни одного полета, и его разработка была прекращена.

Контрактов у "МиГа" на разработку беспилотников наверняка не будет, перспектив в этом плане никаких, считает собеседник "Газеты.Ru". Но "МиГу" и без БЛА есть чем заняться - модернизацией самолетов МиГ-29 и МиГ-35, корабельными вариантами этих машин, выполнением контракта по самолетам МиГ-29 с Египтом.

Михаил Ходаренок