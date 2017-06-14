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Разработанные частной космической компанией Dauria Aerospace спутники запустят в июле

15.06.2017 RNS 174 0
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Спутник DX-1
Dauria Aerospace Спутник DX-1, созданный компанией Даурия Аэроспейс
Источник: Даурия Аэроспейс

Более 70 малых спутников будут запущены в рамках пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 14 июля, сообщает оператор коммерческих пусковых услуг "Главкосмос".

"Кластер из 72 малых КА (космических аппаратов) представляет собой спутники различных форматов — от КА типа 1U CubeSat до микроспутников массой до 120 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из США, Германии, Японии, Канады и Норвегии", — говорится в сообщении.

Кроме того, в космос будут запущены два малых космических аппарата "МКА-Н", которые частная российская компания Dauria Aerospace разработала для "Роскосмоса". Также планируется запустить три студенческих спутника формата CubeSat — "Искра-МАИ-85" (МАИ), "Маяк" (МПУ) и "Эквадор UTE-ЮЗГУ" (ЮЗГУ).

"Суммарно в рамках миссии "Канопус-В-ИК" будет запущено 73 космических аппарата. РБ "Фрегат" обеспечит выведение КА "Канопус-В-ИК" и попутных малых спутников на три различные орбиты с последующим сведением с орбиты разгонного блока", — говорится в сообщении.

Два космических аппарата МКА-Н по стандарту CubeSat имеют полезную нагрузку в виде аппаратуры дистанционного зондирования Земли в трех спектральных диапазонах с разрешением 10–50 метров и возможностью высокоскоростной передачи целевой информации.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Германия
Канада
Норвегия
Россия
США
Япония
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Dauria Aerospace
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН

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