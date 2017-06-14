Boeing реструктурирует оборонно-космическое подразделение



Корпорация Boeing

Источник: Fotobank/Getty Images Корпорация BoeingИсточник: Fotobank/Getty Images

Компания Boeing объявила о реструктуризации подразделения Defense, Space & Security, занимающегося разработками в оборонной и космической сферах. Цель реструктуризации - сделать подразделение более конкурентоспособным.

В рамках реструктуризации сегменты Boeing Military Aircraft и Network & Space Systems будут трансформированы в четыре меньших по размеру структуры - Autonomous Systems, Space and Missile Systems, Strike, Surveillance and Mobility, Vertical Lift.

Результатом станет в том числе сокращение около 50 менеджерских позиций.

Сегменты Development, Global Operations и Phantom Works почти не претерпят изменений.

"Мы должны быть гибкой организацией, которая в большей степени отвечает потребностям потребителей и привержена непрерывному повышению производительности", - заявила глава подразделения Defense, Space & Security Линн Каре.