Boeing реструктурирует оборонно-космическое подразделение
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Корпорация Boeing
Источник: Fotobank/Getty Images
Компания Boeing объявила о реструктуризации подразделения Defense, Space & Security, занимающегося разработками в оборонной и космической сферах. Цель реструктуризации - сделать подразделение более конкурентоспособным.
В рамках реструктуризации сегменты Boeing Military Aircraft и Network & Space Systems будут трансформированы в четыре меньших по размеру структуры - Autonomous Systems, Space and Missile Systems, Strike, Surveillance and Mobility, Vertical Lift.
Результатом станет в том числе сокращение около 50 менеджерских позиций.
Сегменты Development, Global Operations и Phantom Works почти не претерпят изменений.
"Мы должны быть гибкой организацией, которая в большей степени отвечает потребностям потребителей и привержена непрерывному повышению производительности", - заявила глава подразделения Defense, Space & Security Линн Каре.
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14.06.2017
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