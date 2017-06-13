Лукашенко: Как бы нас ни давили, мы проведем белорусско-российские учения масштабно и серьезно
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Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016"
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов
Минск - Несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения "Запад-2017" будут проведены масштабно и серьезно, заявил Александр Лукашенко 13 июня во время встречи с главами оборонных ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности, прибывшими в Минск на заседание Совета министров обороны ОДКБ.
"Вы прекрасно знаете, что Белоруссия и в рамках Союзного государства, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Белоруссии, и вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией. У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях", - заявил Лукашенко.
"И как бы нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно, - подчеркнул он. - Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем, нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы".
Лукашенко также заверил, что учения будут открытыми. "Мы пригласим на учения всех сегодня присутствующих министров обороны, и не только. Эти учения открыты - пусть смотрят на наши возможности. Мы очень серьезно нацелены на то, чтобы на территории Белоруссии учения прошли очень эффективно, и будем стараться придать этим учениям и масштабный, и разноплановый характер, чтобы наши военные - и России, и Беларуси - чувствовали, что они защищают на этом направлении и какие обязательства на них возложены", - сказал глава государства.
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут на территории Белоруссии и России в сентябре. Темой учений названа подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Беспокойство по поводу предстоящих учений выражали политики из соседних государств, в том числе из стран Балтии и Украины. По их мнению, Россия может использовать Беларусь как плацдарм для вторжения на территорию сопредельных стран.
В свою очередь Александр Лукашенко неоднократно заявлял о беспочвенности подобных опасений.
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13.06.2017
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