Александр Охонько: арктический беспилотник выйдет на рынок в 2019 году



Беспилотный конвертоплан конструкторского бюро «ВР-Технологии»

Источник: http://mtdata.ru/ Беспилотный конвертоплан конструкторского бюро «ВР-Технологии»Источник: http://mtdata.ru/

Когда можно будет увидеть российский легкий однодвигательный вертолет, какие задачи необходимо решить для создания беспилотника-почтальона, когда взлетит первый арктический беспилотник - об этом корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой рассказал Александр Охонько - генеральный директор инновационного конструкторского бюро "ВР-Технологии", входящего в холдинг Вертолеты России".

- Расскажите, чем занимаются "ВР-Технологии", какие наиболее перспективные разработки сейчас ведутся?

- "ВР-Технологии" занимаются разработками перспективных гражданских вертолетных комплексов: беспилотных и пилотируемых, а также участвуют в некоторых программах модернизации вертолетной техники, уже производимой холдингом "Вертолеты России".

В марте 2017 года состоялось заседание Авиационной коллегии при правительстве РФ на которой руководством холдинга была презентована программа разработки легкого многоцелевого вертолета нового поколения. Легкие многоцелевые вертолеты взлетной массой до трех тонн - это самый массовый сегмент мирового гражданского вертолетного рынка, относящийся к авиации общего назначения. В сегодняшней продуктовой линейке вертолетов холдинга нет машины относящейся к категории легких вертолетов с одним двигателем. Нам предстоит создать вертолет, востребованный как для дальнейшей эксплуатации коммерческими операторами, так и для личного владения. Вертолет ориентирован как на традиционные рынки сбыта Холдинга, так и на новые для компании рынки, в том числе рынки Европы и США через сертификацию вертолета в этих странах.

- Наверняка, у этого вертолета есть и большой экспортный потенциал?

- Российский рынок этой категории вертолетов занимает не более 8% от общемирового, поэтому более 90% всех объемов мы планируем поставлять на экспорт. Эта цель соответствует стратегии Госкорпорации "Ростех" - увеличить долю гражданской продукции выпускаемой предприятиями ОПК уже в ближайшее время.

- Когда будет начато производство вертолета?

- Срок разработки такой техники занимает от 5 до 7 лет. По утвержденной программе разработки и сертификации первый полет вертолета запланирован в 2019 году, а в 2021 году начнется серийное производство.

- На каком заводе планируется наладить производство этих машин?

- Рынок продаж данной категории вертолетов требует и новых подходов к формированию схемы производственной кооперации. Для выхода на большие региональные рынки сбыта часто требуется локализовать там часть производства. Этот вертолет разрабатывается с учетом такой модели. В России головным заводом изготовителем будет Улан-Удэнский авиационный завод, имеющий высокую репутацию у заказчиков.

- Какие проекты вы планируете презентовать на предстоящей выставке МАКС-2017?

- Это проекты по беспилотной технике. Аппарат RH-300 –беспилотный вертолет, который мы планируем производить для целей ледовой разведки. Сейчас тема освоения Арктики очень актуальна. Крупные судоходные компании, планируют круглогодичную морскую навигацию по Северному морскому пути. При проводке караванов судов ледоколу надо "видеть" впереди себя примерно на сутки хода, чтобы обходить большие айсберги и труднопроходимые из-за торосов районы. Мы планируем оснастить беспилотные комплексы радарами, которые позволяют определять толщину льда и передавать оперативную информацию на ледокол, чтобы капитан и команда своевременно принимали необходимое решение.

- На какой стадии готовности находится этот вертолет?

- На МАКСе мы будем показывать прототип такого комплекса. Программа летных испытаний запланирована на 2018 год, а на рынок планируем поставить его в 2019 году.

- Помимо ледовой разведки для чего его можно будет использовать?

- На такой аппарат уже есть спрос. Ряд регионов нашей страны труднодоступен для наземных видов транспорта в определенные сезоны года. Такие комплексы дают возможность доставки малогабаритных грузов весом до 100 кг.

Кроме того, для такого рода техники есть несколько областей применения в точном земледелии. Например – сбор информации о состоянии почвы, влажности, состоянии посевов на больших площадях, распыление химикатов, удобрений, и так далее.

- Как происходит управление этим беспилотником?

- Закладывается два вида комплексов управления: стационарные и передвижные. Сейчас есть технологические ограничения по радиосвязи, по передаче информации. На расстоянии до 100 км можно получать информацию в режиме онлайн. На больших расстояниях доступные на рынке технические средства не позволяют поддерживать стабильную связь, гарантирующую как безопасность управления вертолетом, так и качественную передачу данных.

Канал связи - это вообще одна из самых актуальных проблем, ведь он должен обеспечивать безопасность управления вертолетом.

- Чтобы управление не перехватил кто-то посторонний?

- Конечно! Существующее законодательство требует специальную регистрацию всех беспилотных летательных аппаратов массой выше 250 грамм, даже тех которые порой свободно продаются в магазинах. Ведь если, например, небольшой мультикоптер направить в аэропорту на самолет во время взлета или посадки, то может произойти авиакатастрофа. А здесь мы говорим об аппарате массой 300 кг. Это серьезный вертолетный комплекс. Здесь самая главная задача – обеспечение безопасности на всей протяженности полета.

- И как же решить эту проблему?

- Это комплексная, межотраслевая задача и решать ее необходимо совместно. Например, можно ли для передачи данных в режиме онлайн использовать сотовые вышки операторов мобильной связи? Если маршрут будет регулярным, то можно оснастить вышки по этому маршруту оборудованием для приема информации. В таком случае на протяжении всего полета можно обеспечить устойчивый канал связи, управления и передачи данных.

Скажем, есть задача - мониторинг протяженных объектов на длине более 1 тыс. км. Значит необходимо предусмотреть промежуточные пункты, где будет обеспечена передача управления комплексом и передача собранной информации. Должна быть создана наземная инфраструктура на протяжении всего маршрута, в том числе, на случай непредвиденных ситуаций, например – столкновения со стаей птиц.

- В больших городах применение беспилотников еще сложнее?

- Разумеется, в густонаселенных городах применение такой техники имеет свои особенности. В городах мощное энергопотребление создает магнитные поля, различные частоты используются для связи, есть уже и специальные средства подавления различного рода сигналов, поэтому там аппарат может стать слепым и неуправляемым. А если аппарат массой 300 кг потеряет управление в городе, вы представляете, к каким последствиям это может привести? Поэтому в процессе разработки большое значение уделяется надежности и прочности всех систем. Например, топливные баки вертолета должны выдерживать падение с высоты 50 метров без разлива топлива.

- Насколько я знаю, у вас есть еще один беспилотный проект, он уже ближе к коптерам.

- Да, для задач, которые не требуют большой нагрузки, можно применять такого рода аппараты. Его общая масса не будет превышать 30 кг, это тот вес, который разрешен сейчас законодательно для эксплуатации без дорогостоящих лицензий. Размер аппарата – 2 на 2 метра, он оснащается фото-видео аппаратурой и может применяться для видео- и фотомониторинга.

Внешне он похож на самолет, но благодаря поворотным винтам беспилотник имеет возможность вертикального взлета и посадки. После набора высоты, винты перекладываются в самолетный режим и он летит как обычный самолет, но при этом при необходимости может зависать или медленно барражировать над выбранными объектами.

- Какие могут быть сферы его применения?

- Этот аппарат предназначен для мониторинга: это аэрофотосъемка, планирование кадастровых работ, контроль за состоянием лесов. Есть большой интерес от государственных служб, которые могут потенциально эксплуатировать беспилотные летательные аппараты. Например, он может осуществлять постоянный мониторинг границ с возможностью в каком-то месте зависнуть по команде оператора, если при пролете будет замечено какое-то нарушение, и в режиме коптера облететь это место на малой скорости. Его можно использовать и для доставки небольших грузов до 5 кг - почта, медикаменты.

- А в чем преимущество такого аппарата перед классическими коптерами?

- Коптер не может летать долго с большой скоростью. Здесь крейсерская скорость 110 км/ч. Сейчас разработана полностью электрическая компоновка, с ограничением времени полета до 40-50 минут. Следующая часть этой программы - гибридная силовая установка – поршневой двигатель малого объема, который будет крутить генератор. Тогда беспилотник сможет автономно летать до 4-5 часов. Этот аппарат мы экспонировали на выставке HeliRussia в мае. Первичный электрический облик уже готов, и часть испытаний проведена. До конца года мы проведем оставшуюся серию летных испытаний, которая позволит поставлять его первым заказчикам.