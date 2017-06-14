КНБ и МВД обыскали офис компании «КазCтройCтекло»

В понедельник, 12 июня 2017 года, Комитет национальной безопасности Казахстана и Министерство внутренних дел провели спецоперацию в офисе компании «КазCтройCтекло».

По результатам операции изъята вся документация, директор не найден.

Как сообщает информагентство NUR.kz, данная информация была подтверждена заместителем гендиректора компании Людмилой Шепелевой. Она также уточнила, что причины вторжения силовиков и последующего обыска ей не известны, однако вся документация завода и компьютеры были изъяты для экспертизы.

На данный момент также не выяснено местонахождение генерального директора компании Муратхана Токмади. Ранее телеканал КТК дал информацию о том, что Токмади является главарем крупнейшей преступной группировки и непосредственно подозревается в рэкете.

Напомним, что Муратхан Токмади также занимает должность главы правления Национальной ассоциации энергосбережения и энергоэффективных технологий и входит в правление Национальной экономической палаты «Союз «Атамекен».