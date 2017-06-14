Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

КНБ и МВД обыскали офис компании «КазCтройCтекло»

15.06.2017 B2Blogger.com 176 0
0
Понравилась новость?
 0
b2blogger-1497447106

В понедельник, 12 июня 2017 года, Комитет национальной безопасности Казахстана и Министерство внутренних дел провели спецоперацию в офисе компании «КазCтройCтекло».

По результатам операции изъята вся документация, директор не найден.

Как сообщает информагентство NUR.kz, данная информация была подтверждена заместителем гендиректора компании Людмилой Шепелевой. Она также уточнила, что причины вторжения силовиков и последующего обыска ей не известны, однако вся документация завода и компьютеры были изъяты для экспертизы.

На данный момент также не выяснено местонахождение генерального директора компании Муратхана Токмади. Ранее телеканал КТК дал информацию о том, что Токмади является главарем крупнейшей преступной группировки и непосредственно подозревается в рэкете.

Напомним, что Муратхан Токмади также занимает должность главы правления Национальной ассоциации энергосбережения и энергоэффективных технологий и входит в правление Национальной экономической палаты «Союз «Атамекен».
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат B2Blogger.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.06 12:46
  • 4
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 15.06 12:16
  • 109
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 15.06 12:13
  • 28
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 году
  • 15.06 11:59
  • 28
Россия и Казахстан договорились ускорить финансирование программы создания ракеты "Союз-5" - Рогозин
  • 15.06 11:57
  • 4
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 15.06 11:52
  • 8
"Наш ответ будет более грубый, но эффективный"
  • 15.06 11:48
  • 3
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 15.06 11:45
  • 96
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 11:30
  • 69
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 15.06 11:17
  • 2
США выпускают в океан "Тритонов"
  • 15.06 10:57
  • 5
Перспективный двигатель на 30 т тяги можно создать за 4-5 лет
  • 15.06 10:56
  • 2
ВМФ России в 2018 году получит еще одну подлодку проекта "Лада"
  • 15.06 10:02
  • 4
Корабли размагнитят одной кнопкой
  • 15.06 09:55
  • 2
Ударный дрон "МиГа" нельзя обнаружить
  • 15.06 09:15
  • 1
В РСК "МиГ" рассказали о совместном с ОАЭ проекте истребителя пятого поколения
другие обсуждаемые темы