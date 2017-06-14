Ваххабизм и американское высокоточное оружие
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УАБ GBU-53/B Small Diameter Bomb I на борту истребителя F-15Е ВВС США
Источник: фото militaryedge.org
С минимальным счетом Сенат США поддержал продажу высокоточного оружия для Саудовской Аравии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (13 июня).
Сообщалось, что эта возможная сделка вызовет яростные споры в США, так и получилось - счет 53 "за", 47 "против". Сторонники продажи заявляли, что Саудовская Аравия должна быть хорошо вооружена перед лицом иранской угрозы, противники критиковали Эль-Рияд за многочисленные жертвы авиаударов в йеменском конфликте. Многие законодатели придерживаются мнения, что Саудовская Аравия "со всеми ее недостатками" является надежным союзником Вашингтона и не намеренно убивает мирных жителей в Йемене.
Отмечается, что американские самолеты-заправщики дозаправляют саудовские истребители в воздухе. Законодатели, выступавшие против продажи этого оружия, критикуют Саудовскую Аравию за поддержку такого религиозного течения как ваххабизм, который способствует "радикализации мусульманской молодежи на Ближнем Востоке и Северной Африке". Саудовская Аравия создала и поддерживает сеть школ ваххабизма по всему мусульманскому миру.
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14.06.2017
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