15:2. Гонка стелс-самолетов между Китаем и Японией
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Очередной истребитель J-20 в заводской окраске
Источник: mil.news.sina.com.cn
Китай внимательно следит за сборкой истребителей F-35 в Японии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (14 июня).
В настоящее время ВВС Японии могут считать, что имеют два истребителя этого типа - один на базе Люк в США, и второй, собранный на заводе "Мицубиси". Недавно китайских наблюдателей порадовало фото очередного истребителя J-20. В настоящее время счет по стелс-истребителям составляет 15:2 в пользу Китая (кроме того, есть два истребителя J-31).
Япония намерена иметь на вооружении 42 истребителя F-35A Lightning 2, из которых 38 будут собраны по лицензии компании "Локхид Мартин". Токио надеется таким образом получить технологические секреты истребителя пятого поколения, чтобы использовать в своей программе F-3.
В 2018 году с выходом на полномасштабное серийное производство Китай будет иметь четыре линии для сборки J-20, боевой радиус самолета может быть больше 2000 км, пишет источник.
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14.06.2017
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