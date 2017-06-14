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15:2. Гонка стелс-самолетов между Китаем и Японией

15.06.2017 Военный паритет 284 0
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J-20
Очередной истребитель J-20 в заводской окраске
Источник: mil.news.sina.com.cn

Китай внимательно следит за сборкой истребителей F-35 в Японии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (14 июня).

В настоящее время ВВС Японии могут считать, что имеют два истребителя этого типа - один на базе Люк в США, и второй, собранный на заводе "Мицубиси". Недавно китайских наблюдателей порадовало фото очередного истребителя J-20. В настоящее время счет по стелс-истребителям составляет 15:2 в пользу Китая (кроме того, есть два истребителя J-31).

Япония намерена иметь на вооружении 42 истребителя F-35A Lightning 2, из которых 38 будут собраны по лицензии компании "Локхид Мартин". Токио надеется таким образом получить технологические секреты истребителя пятого поколения, чтобы использовать в своей программе F-3.

В 2018 году с выходом на полномасштабное серийное производство Китай будет иметь четыре линии для сборки J-20, боевой радиус самолета может быть больше 2000 км, пишет источник.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
J-20
J-20
J-31
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения

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