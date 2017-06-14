15:2. Гонка стелс-самолетов между Китаем и Японией



Очередной истребитель J-20 в заводской окраске

Источник: mil.news.sina.com.cn Очередной истребитель J-20 в заводской окраскеИсточник: mil.news.sina.com.cn

Китай внимательно следит за сборкой истребителей F-35 в Японии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (14 июня).

В настоящее время ВВС Японии могут считать, что имеют два истребителя этого типа - один на базе Люк в США, и второй, собранный на заводе "Мицубиси". Недавно китайских наблюдателей порадовало фото очередного истребителя J-20. В настоящее время счет по стелс-истребителям составляет 15:2 в пользу Китая (кроме того, есть два истребителя J-31).

Япония намерена иметь на вооружении 42 истребителя F-35A Lightning 2, из которых 38 будут собраны по лицензии компании "Локхид Мартин". Токио надеется таким образом получить технологические секреты истребителя пятого поколения, чтобы использовать в своей программе F-3.

В 2018 году с выходом на полномасштабное серийное производство Китай будет иметь четыре линии для сборки J-20, боевой радиус самолета может быть больше 2000 км, пишет источник.