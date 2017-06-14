В Минобороны опровергли сообщения о "бесхозной взрывчатке" на базе флота



Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России в среду опровергло сообщения о якобы обнаружении на главной базе Северного флота двух тонн "бесхозной взрывчатки" - соответствующий релиз опубликован в среду.

"Второго июня на территории бывшего склада стройматериалов, оставленного частной компанией-подрядчиком, выполнявшей строительные работы на значительном удалении от объектов Северного флота, были обнаружены два закопанных в грунте резервуара", - поясняет Минобороны.

После экспертизы выяснилось, что резервуары содержат "один из компонентов вещества, используемого для разрушения скальной породы".

В итоге, резервуары "в кратчайшие сроки были эвакуированы вместе с содержимым и утилизированы", отмечается в релизе.