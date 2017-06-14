Минобороны РФ фиксирует высокую концентрацию боевиков к северу и западу от Алеппо
|
|
Алеппо — некогда второй по величине город Сирии — уже несколько лет находится в зоне боевых действий
Источник: Manu Brabo, File, AP
Спецпредставитель военного ведомства Александр Зорин считает, что ИГ пытается перерезать дорогу к городу, которая идет из Хомса и Хамы
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ фиксирует высокую концентрацию боевиков на западе и севере от Алеппо. Об этом сообщил спецпредставитель военного ведомства в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве полковник Александр Зорин.
"На западе от города, на севере от города мы фиксируем постоянную высокую концентрацию террористов, которые стремятся стереть этот положительный пример, потому что этот пример, по их мнению, может быть заразителен", - сказал Зорин.
Он также сообщил, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) предпринимает попытки перерезать дорогу на Алеппо, которая идет из Хомса и Хамы. "Я думаю, у них ничего не получится", - добавил офицер.
|
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2017 Ударный дрон "МиГа" нельзя обнаружить
15.06.2017 В Воронеж прилетят ПАК ФА
15.06.2017 Модернизированный Ил-76МД-М выполнил в Подмосковье первый полет
15.06.2017 В Минобороны опровергли сообщения о "бесхозной взрывчатке" на базе флота
15.06.2017 Грандиозное авиашоу пройдет в ходе "Авиадартса" под Воронежем
15.06.2017 Минобороны опровергло сообщения о найденных двух тоннах взрывчатки на базе Северного флота
15.06.2017 Очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила в войска Западного военного округа
15.06.2017 Саперы с начала года разминировали почти 700 га сельхозугодий в Чечне