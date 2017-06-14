Двигатели ОДК обеспечили старт «Союза» с грузовым кораблем «Прогресс МС-06»

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили четвертый в этом году старт ракеты-носителя типа «Союз».

Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-06» состоялся 14 июня в 12:20 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Всего в 2017 г. осуществлено 4 запуска ракет-носителей типа «Союз» с двигателями РД-107А/РД-108А с трех космодромов – Плесецк, Байконур, Куру.

Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе оборудование для научных комплексных экспериментов.

Стыковка корабля запланирована на 16 июня 2017 года в 14:42 мск.