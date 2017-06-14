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Двигатели ОДК обеспечили старт «Союза» с грузовым кораблем «Прогресс МС-06»

15.06.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 407 0
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РД-107А
Источник: личное

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили четвертый в этом году старт ракеты-носителя типа «Союз».


Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-06» состоялся 14 июня в 12:20 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.


Всего в 2017 г. осуществлено 4 запуска ракет-носителей типа «Союз» с двигателями РД-107А/РД-108А с трех космодромов – Плесецк, Байконур, Куру.


Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе оборудование для научных комплексных экспериментов.


Стыковка корабля запланирована на 16 июня 2017 года в 14:42 мск.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
РД-107
Компании
ОДК УК
Ростех
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН

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