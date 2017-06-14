Двигатели ОДК обеспечили старт «Союза» с грузовым кораблем «Прогресс МС-06»
|
|
Источник: личное
Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили четвертый в этом году старт ракеты-носителя типа «Союз».
Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-06» состоялся 14 июня в 12:20 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.
Всего в 2017 г. осуществлено 4 запуска ракет-носителей типа «Союз» с двигателями РД-107А/РД-108А с трех космодромов – Плесецк, Байконур, Куру.
Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе оборудование для научных комплексных экспериментов.
Стыковка корабля запланирована на 16 июня 2017 года в 14:42 мск.
|
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.10.2014 Двигатели ОДК в составе ракеты-носителя "Союз-2-1а" впервые вывели на орбиту грузовой корабль
14.04.2016 Ростех – космосу
21.04.2017 Двигатели ОДК обеспечили запуск корабля с новой длительной экспедицией на МКС
18.11.2016 Двигатели ОДК обеспечили запуск корабля с новой длительной экспедицией на МКС
11.01.2016 Армия и оборонная промышленность-2015: не только Сирия
31.10.2014 «Заменить двигатель на летающей ракете непросто»
07.10.2014 Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
30.09.2014 Двигатели ракеты-носителя "Союз-ФГ" отработали без замечаний - пресс-служба ОАО "Кузнецов"