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Саперы с начала года разминировали почти 700 га сельхозугодий в Чечне

15.06.2017 Интерфакс-АВН 153 0
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Обмундирование сапера. Источник: blogiat.com

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Саперы Южного военного округа (ЮВО), занимающиеся разминированием сельскохозяйственных земель в Чечне, чаще всего находят артиллерийские мины, сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие инженерных войск ЮВО с начала апреля текущего года при выполнении задач по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП) экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий на территории Чеченской Республики очистили 679,7 га и обезвредили 888 единиц ВОП", - сказал В.Астафьев.

Инженерно-саперные работы, в которых принимают участие около одной тысячи военнослужащих, задействовано более 10 минно-розыскных собак и более 60 единиц специальной техники, проводятся в Грозненском, Курчалоевском, Шалинском, Ачхой-Мартановском и Сунженском районах республики.

" Наиболее часто саперы обнаруживают 82-мм артиллерийские мины. Их найдено около 170 ед. Также обнаружено 26 единиц выстрелов ВОГ-17 от автоматического гранатомета АГС-17, 14 ручных гранат РГД-5 и многое другое", - сказал В.Астафьев.

Он отметил, что всего саперам в 2017 году необходимо разминировать более 2 тыс. га сельхозугодий в Чечне и на сегодня темпы работ значительно превышают запланированный график.

Инженерные подразделения ЮВО выполняют правительственную задачу по сплошной очистке от взрывоопасных предметов экономически важных объектов и сельхозугодий на территории Чечни и Ингушетии с 2012 года. За это время было обезврежено и уничтожено более 11 тыс. взрывоопасных предметов.

В мае нынешнего года в Шатойском районе Чеченской Республики сдетонировал боеприпас, обнаруженный саперами. В результате инцидента погибли двое военнослужащих-контрактников, еще один пострадал и был оперативно отправлен в госпиталь.

Подобная трагедия произошла 28 июня прошлого года, когда в районе Ханкалы при разминировании погиб контрактник, еще один получил минно-взрывную травму.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Продукция
АГС-17
Компании
Минoбороны РФ

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