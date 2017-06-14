Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Атомный крейсер "Пётр Великий" в Баренцевом море отстрелялся по морским и воздушным целям

15.06.2017 Интерфакс-АВН 287 0
Разделы: Флот
0
Понравилась новость?
 +1
Петр Великий
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Выход в ракетную атаку отработал на учениях в Баренцевом море экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Пётр Великий", сообщает в среду штаб Северного флота (СФ).

"В ходе учений был разыгран эпизод ведения боевых действий одиночным кораблём против надводных и наземных сил условного противника, в рамках которого экипаж ТАРКР "Пётр Великий" отработал выход в ракетную атаку с выполнением электронных ракетных пусков по морским и береговым целям", - сказано в сообщении пресс-службы СФ, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Также были выполнены практические артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям, проведены учения и тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля, говорится в пресс-релизе.

На ТАРКР "Пётр Великий" в Баренцевом море под руководством командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова в среду прошло занятие по методике приема курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море.

В занятии приняли участие командующие объединениями, командиры соединений, начальники управлений, отделов и служб флота, офицеры штабов объединений и соединений, командиры кораблей первого и второго ранга, сказано в сообщении.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
СФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.06 13:04
  • 1
В Кении разгорается скандал относительно качества китайских MRAP CS/VP3 Bigfoot
  • 15.06 12:46
  • 4
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 15.06 12:16
  • 109
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 15.06 12:13
  • 28
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 году
  • 15.06 11:59
  • 28
Россия и Казахстан договорились ускорить финансирование программы создания ракеты "Союз-5" - Рогозин
  • 15.06 11:57
  • 4
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 15.06 11:52
  • 8
"Наш ответ будет более грубый, но эффективный"
  • 15.06 11:48
  • 3
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 15.06 11:45
  • 96
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 11:30
  • 69
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 15.06 11:17
  • 2
США выпускают в океан "Тритонов"
  • 15.06 10:57
  • 5
Перспективный двигатель на 30 т тяги можно создать за 4-5 лет
  • 15.06 10:56
  • 2
ВМФ России в 2018 году получит еще одну подлодку проекта "Лада"
  • 15.06 10:02
  • 4
Корабли размагнитят одной кнопкой
  • 15.06 09:55
  • 2
Ударный дрон "МиГа" нельзя обнаружить
другие обсуждаемые темы