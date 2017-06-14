Атомный крейсер "Пётр Великий" в Баренцевом море отстрелялся по морским и воздушным целям



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Выход в ракетную атаку отработал на учениях в Баренцевом море экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Пётр Великий", сообщает в среду штаб Северного флота (СФ).

"В ходе учений был разыгран эпизод ведения боевых действий одиночным кораблём против надводных и наземных сил условного противника, в рамках которого экипаж ТАРКР "Пётр Великий" отработал выход в ракетную атаку с выполнением электронных ракетных пусков по морским и береговым целям", - сказано в сообщении пресс-службы СФ, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Также были выполнены практические артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям, проведены учения и тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля, говорится в пресс-релизе.

На ТАРКР "Пётр Великий" в Баренцевом море под руководством командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова в среду прошло занятие по методике приема курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море.

В занятии приняли участие командующие объединениями, командиры соединений, начальники управлений, отделов и служб флота, офицеры штабов объединений и соединений, командиры кораблей первого и второго ранга, сказано в сообщении.