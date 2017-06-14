Члены совместной экспедиции Минобороны и РГО завершили обустройство полевого лагеря на острове Матуа
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Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото
Источник: © Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань
ЦАМТО, 14 июня. Участники совместной экспедиции Министерства обороны, Русского географического общества и Тихоокеанского флота завершили обустройство специального полевого лагеря на острове Матуа.
В частности, военнослужащие оборудовали полевую баню, медицинский пункт, хлебопекарню, столовую, санитарно-эпидемиологическую лабораторию и пункт связи.
В ближайшие дни будет окончательно завершена разгрузка имущества и оборудования с кораблей Тихоокеанского флота на берег и все члены экспедиции приступят к выполнению поставленных задач.
В этом году ее научный состав значительно расширился, на острове Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.
Будут собираться материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, проводиться видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик.
Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, определен уровень его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.
Кроме того, продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны.
Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, включая айнскую.
По итогам экспедиции 2017 года будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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14.06.2017
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