ОСК успешно прошла аудит готовности системы менеджмента качества



Стенд ОСК на выставке «Гидроавиасалон-2016»

Источник: www.oaoosk.ru Стенд ОСК на выставке «Гидроавиасалон-2016»Источник: www.oaoosk.ru

ЦАМТО, 14 июня. Орган по сертификации систем менеджмента "Петросерт" завершил аудит готовности системы менеджмента качества ОСК к реализации новых полномочий по производству и поставке военно-морской техники, предоставленных корпорации в связи с вступившими в силу нормативными и правовыми актами правительства РФ.

По результатам проверки ОСК выдан сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO -2011, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 00156-002-2012, который существенно расширяет перечень ЕКПС и позволяет ОСК осуществлять новые виды деятельности при заключении контрактов, как по гарантийному, так и по послегарантийному обслуживанию вооружения и военной техники.

Таким образом, официально признаны полномочия ОСК для подготовки к расширению с последующим получением в Минпромторге России лицензии на осуществление указанных видов деятельности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".