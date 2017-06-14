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ОСК успешно прошла аудит готовности системы менеджмента качества

15.06.2017 ЦАМТО 176 0
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Стенд ОСК
Стенд ОСК на выставке «Гидроавиасалон-2016»
Источник: www.oaoosk.ru

ЦАМТО, 14 июня. Орган по сертификации систем менеджмента "Петросерт" завершил аудит готовности системы менеджмента качества ОСК к реализации новых полномочий по производству и поставке военно-морской техники, предоставленных корпорации в связи с вступившими в силу нормативными и правовыми актами правительства РФ.

По результатам проверки ОСК выдан сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO -2011, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 00156-002-2012, который существенно расширяет перечень ЕКПС и позволяет ОСК осуществлять новые виды деятельности при заключении контрактов, как по гарантийному, так и по послегарантийному обслуживанию вооружения и военной техники.

Таким образом, официально признаны полномочия ОСК для подготовки к расширению с последующим получением в Минпромторге России лицензии на осуществление указанных видов деятельности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
14.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК

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